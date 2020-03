Hochzeit mit Abstand: Liebe in Zeiten von Corona

Dienstag,11.29 Uhr. Die Tür zum Standesamt öffnet sich. Heraus tritt ein freudestrahlendes Paar. Andrea (62) und Istvan (63) Simon haben sich soeben da Ja-Wort gegeben. Mit der Heiraterei ist es in Erfurt gerade nicht einfach. Corona als Spielverderber. •„Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog“

18 Monate haben die beiden Heiratswilligen auf ihren Termin im Erfurter Standesamt warten müssen. Istvan ist Ungar und in seiner Heimat hatte man es mit den nötigen Papieren nicht so eilig. Geduld war gefragt. Und nun macht Corona die Welt verrückt.

Die Simons haben es geahnt und kommen sehen, dass sich da etwas Gravierendes anbahnt. Denn eigentlich war als Trauungstermin der 11. April vorgesehen. Also wurden sie am Freitag letzter Woche im Haus zum Sonneborn vorstellig. Ob man denn den Termin vielleicht vorziehen könnte. Man konnte. Auf den 16. März. Ganz unkompliziert sei das gegangen, sagt die dankbare Braut. Unter Bedingungen: Keine Trauzeugen, kein Publikum und kein Händeschütteln, zwei Meter Abstand, mündliche Versicherung, dass man gesund ist.

Die Trauung sei trotz allem sehr schön gewesen, loben die beiden Neuvermählten. Man habe das Wunschlied der beiden - „Seite an Seite“, ein Song von von Christina Störmer - gespielt. „Wir freuen uns, dass wir unsere Hochzeit trotz des ganzen widrigen Drumherums hinbekommen haben", sagt die Erfurterin erleichtert.

Als sich die Tür des Standesamtes nach der rund 10-minütigen Trauung öffnet, warten Freunde und Verwandte. 13 an der Zahl. Ein roter Herzballon für das Zeichen der Liebe flattert im Wind. Liebe in Zeiten von Corona – eine erste harte Prüfung noch vor dem ersten Ehekrach. „Unseren Hochzeitstag werden wir wohl nie vergessen“, sagt Andrea Simon. Ob die ganzen Begleiterscheinungen ein schlechtes Omen bedeuten? „Ach was, eher das Gegenteil“, ruft eine Dame aus der Gästeschar. Die ist erstaunlich aufgeräumt, aber diszipliniert. Schampus-Stößchen auf zwei Meter Distanz. Umständlich, aber es geht. Witze machen die Runde. „Wollt ihr noch ein Kind haben?“, ruft einer. „Wenn ja, nennt es Corona“. Man kann auch einer ernsten Situation noch etwas Komisches abgewinnen. Und was ist mit dem Hochzeitsessen? „Kein Problem. Wir machen eine Gartenparty mit Mindestabstand“, ruft die glückliche Frau Simon. Und nippt wie ihr frischgebackener Ehemann und die Gäste am Sektglas.

Katrin Jacoby ist seit 2004 Standesbeamtin. Sie hat schon viel erlebt, auch Trauriges. „Aber das hier, das ist wegen dieser Ballung das Extremste“, sagt sie. Dennoch, man werde auch in dieser schweren Zeit weiter die Paare trauen. Nur unter den Bedingungen, wie sie Familie Simon geschildert hat. Was bedauerlich sei, sagt die Chefin des Erfurter Standesamtes, denn das Gratulieren und die guten Wünsche für die Ehe per Handschlag gehöre doch irgendwie zu jeder Trauung dazu. Alle hätten bislang jedoch Verständnis gehabt. Man sei froh, überhaupt einen Termin bekommen zu haben.

Die bereits fest vereinbarten Heiratstermine in diesen schwierigen Tagen würden durchgezogen, versichert Katrin Jacoby. Vermehrt kämen nun aber auch Anfragen, ob man die für später terminierte Trauung nicht auch vorziehen könne. Simons waren die Ersten. Wenn es die Kapazität hergibt, sei man in Einzelfällen kooperativ, sagt Jacoby.

Von den drei Trauungen am Dienstag seien zwei vorgezogene Termine gewesen. Getraut wird im Haus zum Sonneborn von Dienstag bis Samstag. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag seien als Trauungstermine traditionell nicht so nachgefragt. Da könnte noch was gehen, sofern noch etwas frei sei. „Ich weiß allerdings auch nicht, was passieren wird, wenn sich die Situation mit dem Corona-Virus noch verschlimmert“, sagt die Standesbeamtin. Dann müsse man auf Anweisungen „von oben“ reagieren. „Kein schönes Gefühl, das alles“.