Hoffnung auf Covid-Schutz in zwei Erfurter Seniorenheimen

Die 85-jährige Helga Knobloch ist die Erste, die am Dienstagmorgen den Corona-Impfstoff durch Maja Liebold verabreicht bekommt. Im DRK-Senioren- und Pflegeheim Albert Schweitzer an der Warschauer Straße läuft an diesem Tag alles am Schnürchen, trotz der Aufregung, die dieser Premiere geschuldet ist. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Ich finde die Impfung gut und richtig“, sagt die Seniorin. Schon viele Spritzen und Impfen habe sie in ihrem Leben bekommen, da werde ihr auch diese nicht weiter wehtun. Verbindet sie den Piecks doch mit der Hoffnung, dass sie ihren Sohn wieder häufiger sehen kann. Zeitweise hatte die Corona-Pandemie den Kontakt aufs Handy beschränkt: „Ich stand am Fenster, mein Sohn vor dem Haus“.

Die DRK-Einrichtung ist eines von zwei Heimen in Erfurt, die mit einer Erstlieferung Impfstoff bedacht wurden. Parallel wird am Morgen im Deutschordens-Seniorenhaus geimpft, nur wenige hundert Meter entfernt, dafür im Verlauf der Pandemie massiv betroffen gewesen mit mehreren Toten, die an oder mit Covid-19 verstorben sind. Mehr als 300 Bewohner und Mitarbeiter sind hier zu impfen, der aufwendige Prozess dauert hier den ganzen Tag.

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt



Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt



Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt



Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt



Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt

Corona-Impfungen in Erfurt gestartet Im Erfurter DRK Pflegeheim Albert Schweitzer wurden die ersten Covid-19 Schutzimpfungen an Bewohner und Pflegepersonal verabreicht. Foto: Marco Schmidt



Interesse unter Bewohnern ist groß

Im Albert-Schweitzer-Heim hingegen gab es bislang keinen einzigen Corona-Fall, wie Heimleiter Matthias Scheibner sagt. Neben den strengen Hygieneregeln im Haus nimmt er dafür auch „eine gehörige Portion Glück“ in Anspruch. Jeder Besucher, nur einer ist pro Bewohner für zwei Stunden erlaubt, muss seit 14 Tagen einen Corona-Schnelltest machen und bekommt seine Temperatur gemessen, ehe er zu einem der etwa 130 Heimbewohner kann.

Für sie und die Mitarbeiter sind 114 Impfdosen bestellt. Das Interesse unter den Bewohnern, schon altersbedingt zur Risikogruppe zählend, sei groß. Wobei nicht alle geimpft werden könnten, aus medizinischen Gründen, wenn jemand Fieber hat oder einen Infekt beispielsweise. Die Mitarbeiterinnen des Hauses seien sich ihrer Verantwortung und Einhaltung des Hygienekonzepts voll bewusst, doch hier sei das Interesse geteilt: Die Älteren hätten sich zur Impfung angemeldet, die Jüngeren jedoch zeigten sich zurückhaltender und abwartend in Sachen Impfung, sagt Scheibner und bestätigt damit die auch aus anderen Heimen bekannte Tendenz.

Alle Bewohner des Albert-Schweitzer-Heims, die mobil sind, werden Dienstag ins Café im Erdgeschoss gebracht, wo sich das Impf-Team eingerichtet hat und gegen 10.30 Uhr der pulvrige Impfstoff noch taut. Dann kommen bettlägerige Bewohner an die Reihe, zum Schluss die Mitarbeiter des Hauses. Herbei befördert wurde der Impfstoff aus Jena, dort sind die Ampullen zu je fünf Impfdosen bei minus 70 Grad gelagert. Für das Arzthelferinnen-Team um das Ärzte-Duo Uta Wichmann und Michael Sakriß gilt es, diese Lösung auf Spritzen zu ziehen und zu 0,3 Milliliter-Portionen zu verabreichen. Ohne sie groß zu schütteln oder zu bewegen, das schade dem Impfstoff.

Umfänglich fällt zunächst das Briefing und dann die Dokumentation durch das Mobile Impf-Team aus: Es gilt Dosen und Dokumente abzuzählen, alles zu notieren, Impfausweise abzustempeln. Schließlich muss in drei Wochen die zweite Impfung erfolgen, damit das Mittel wirken kann. Für Uta Wichmann und Michael Sakriß, der die Bewohner vor der Impfung aufklärt über etwaige Risiken, sind die Bewohner keine Unbekannten: Sie sind Hausärzte eines Großteils derer, die sie heute im umfunktionierten Café begrüßen. Grippe-Impfungserprobt sind sie, doch die Covid-Impfung ist auch für sie zwangsläufig Neuland.

Noch ehe die Impfung startet, stehen zwei Polizeibeamte im Foyer. Sie seien in der Nähe und auf Streife, für alle Fälle. Dann füllt sich das Foyer als Wartebereich und ein Heim-Bewohner nach dem anderen wird zum Impf-Team gebracht.

„Jetzt geht’s los“, ruft Michael Sakriß in die Runde, nachdem Daniel Schirch vom Pandemiestab der Kassenärztlichen Vereinigung und Koordinator der Impfteams letzte Worte an die Mannschaft gerichtet hat. An der Kompetenz der Teams zweifle er nicht. Die seien gut vorbereitet, sagt er, so dass eine Falschbehandlung mit einer fünffachen Impfdosis wie am Vortag in Stralsund in Erfurt ganz sicher ausbliebe. Mit ihm gemeinsam hat an diesem Tag Impffachschwester Sandra Unbekannt ein Auge auf die Abläufe. In drei Wochen dann das ganze Prozedere erneut, unbedingt mit dem gleichen Impfstoff, wie Sakriß erklärt. Momentan kein großes Kunststück, denn es gebe in Deutschland derzeit ja auch nur den einen von Pfizer/Biontech. Weitere sieben Tage nach der zweiten Impfung sei dann erst mit einem Schutz zu rechnen – „mit dem berühmten Licht am Horizont, auf das wir alle hoffen“, wie der Arzt sagt. Der nächste Bewohner wartet schon.