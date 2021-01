Homeoffice für Mitarbeiter der Erfurter Stadtverwaltung scheitert am Datenschutz

Um die Pandemie einzudämmen, gibt es Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, Maskenpflicht und Hygieneregeln. Wer jedoch Zuhause streng auf alle Regeln achtet, sieht sich im Beruf auf eine harte Probe gestellt. Nach dem Unterricht als Homeschooling müsste nun auch die Arbeit noch stärker in die eigene Wohnung als Homeoffice verlegt werden, um Ansteckungsmöglichkeiten zu minimieren. Wie aber sieht das mit den über 3500 Mitarbeitern des Erfurter Rathauses aus? Können die überhaupt der Empfehlung nachkommen? Wir haben nachgefragt.

Immerhin: 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses können ihre Emails abfragen, Termine und Kontakte bearbeiten. Hinzu kommen knapp 300, die mit einem Dienst-Smartphone ausgestattet, dies ebenfalls können. Um genau zu sein, sind aktuell 294 Smartphones im Rathaus-Einsatz. In Sachen Digitalisierung ist im Rathaus noch viel Luft nach oben: „Wünschenswert wäre eine weniger strenge Auslegung des Thüringer Datenschutzrechts in der Pandemie“, teilt Rathaussprecher Daniel Baumbach mit. Denn von den etwa 2300 aktiven PC-Arbeitsplätzen in der Stadtverwaltung Erfurt können 1100 nicht ins Homeoffice verlagert werden, weil sie in Verfahren der sogenannten Datenschutzstufe 2 involviert sind. Das betrifft das Sozialamt, Jugendamt, Gesundheitsamt und Bürgeramt.

Private Technik ist für Rathausmitarbeiter tabu

Aber selbst wenn die Regelung gelockert wäre: In der Verwaltung sind aktuell nur etwa 500 mobile Geräte im Einsatz, wie Baumbach mitteilt. Private Technik ist tabu: „Der Einsatz von Privat-PC ist für den direkten Zugriff ins städtische Netz entsprechen den Vorgaben des Datenschutzes verboten. Nur Mails dürfen bearbeitet werden“, klärt Baumbach auf. Vorschläge, wie eine praktikablere Lösung aussehen könnte, habe die Abteilung Datenverarbeitung an den Datenschutzbeauftragten des Landes bereits vor Wochen gemacht. Eine Antwort dazu stehe leider noch aus.

Um Kontakte zu reduzieren, werden auch Treffen in der Pandemie zu solchen rein virtueller Natur und zu Videokonferenzen. „Die Datenverarbeitung hat einen eigenen Videoserver geschaffen. Nach entsprechenden Empfehlungen des Datenschutzes sei ein offenes und kostenneutrales System geschaffen worden. „Jitsi“ sei für die komplette Verwaltung verfügbar und werde umfangreich genutzt, so Baumbach. Zum Beispiel würden Amtsleiterberatungen nur noch in Onlinekonferenzen durchgeführt. Aber andere Kontakte würden an Schranken stoßen: „Nutzungsprobleme gibt es mit den Lösungen der Landes- und Bundesebene“, so Baumbach.

Dumm gelaufen: Laptops wurden ohne Kamera angeschafft

Andere wiederum scheinen lokal gemacht. So hat – wiederum aus Gründen des Datenschutzes – die angeschaffte mobile Technik einen großen Makel, der dieser Tage besonders ins Gewicht fällt: Die Dienst-Laptops waren eigens ohne eingebaute Videokameras angeschafft worden – nun müsse man diese aufwendig nachbeschaffen. Auch für weitere Laptops sei eine Ausschreibung auf den Weg gebracht worden, um die Zahl derer, die derzeit nicht einmal ihre Emails abrufen könnten von Zuhause aus, weiter zu reduzieren. Etwa 350 Rathausmitarbeiter schauen dabei aktuell noch in die Röhre.

„Aus Sicht unserer Datenverarbeitung ist eine weitgehende und flächendeckende Verlagerung aller IT-gestützten Arbeitsprozesse ins heimische Umfeld nicht zielführend“, erläutert Baumbach. Die Möglichkeit des Wechsels zwischen betrieblichen und heimischen Arbeitsplatzes müsse je nach Aufgabenfeld des Mitarbeiters gewertet werden. Kritische Voraussetzungen seien neben den Vorgaben des Datenschutzes auch die dafür nötige Umstellung der Papierakten auf das digitale Managmentsystem, kurz DMS, „das in einigen Amtsbereichen schon weit vorangetrieben wurde“. Heißt im Umkehrschluss aber auch: Vieles ist noch Papierkram und längst nicht alles, was Mitarbeiter der Verwaltung für ihre Arbeit benötigen, liegt bislang überhaupt in digitaler Form vor.