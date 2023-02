Hotel in Erfurt zaubert Herz über den Juri-Gagarin-Ring

Love is in the air: Ein Erfurter Hotel feiert die Liebe - und das schon einen Tag vor dem 14. Februar.

Erfurt. Vom Anger und der Krämpfervorstadt sehen viele Erfurter das Symbol der Liebe über der Stadt. Der Grund dafür liegt im Kalender.

Wie schon im vergangenen Jahr hat das Radisson Hotel am Juri-Gagarin-Ring eine besondere Überraschung für den anstehenden Valentinstag parat. In einem ausgeklügeltem Licht-System beleuchtet es seine Fenster so, dass auf allen Seiten des ehemaligen Interhotels "Kosmos" Herzen zu sehen sind. Diese sind nun schon vom Leipziger Platz in der Krämpfervorstadt und dem Anger zu sehen.

Viele Erfurter bleiben heute schon stehen, einige verabreden sich für den Valentinstag für Pärchenfotos vor passendem Hintergrund.

