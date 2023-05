Hoteleröffnung am Erfurter Waldrand

Egstedt. Zwei Insektenhotels wurden am Erfurter Willroder Forst aufgestellt.

Die Natur ist der wohl spannendste und interessanteste Ort, um spielerisch die Tier- und Pflanzenwelt zu erforschen und sich Ideen für das Basteln im Frühling zu holen.

Das dachte sich auch Harald Reichelt von der Jägerschaft Erfurt und hat den Kindergarten „Schwalbennest“ in Egstedt besucht. Mit dabei hatte er zwei selbstgebaute Insektenhotelrohlinge. Damit sich die Insekten in ihrer neuen Behausung auch so richtig wohlfühlen, durften die Kindergartenkinder die Hotels mit Materialien befüllen. Die Insektenhotels wurden am Willroder Forst aufgestellt.