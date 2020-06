Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hubschrauber bei Verfolgung im Einsatz - Mehrere Polizeistreifen nach Einbruch angefordert

Montagnachmittag bemerkte ein Polizeibeamte, der eigentlich dienstfrei hatte, in Stotternheim einen Autofahrer, von dem ihm bekannt ist, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Als der 41-Jährige kurz darauf von hinzugerufenen Kollegen angehalten werden sollte, ergriff er die Flucht.

Dabei gefährdete er eine Reiterin, die gerade mit ihrem Pferd unterwegs war. Am Turnplatz flüchtete der Rowdy zu Fuß weiter. Da der Funkstreifenwagen nicht rechtzeitig zum Stehen kam, stieß er mit dem abgestellten Opel zusammen. Die Polizisten verfolgten den Mann zu Fuß, konnten ihn aber nicht stellen. Auch der Polizeihubschrauber konnte den 41-Jährigen nicht ausfindig machen. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

Mehrere Polizeistreifen im Einsatz

Diebe brachen am Montagmorgen in einen Kiosk am Roten Berg ein. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt und lösten Alarm aus. Mehrere Funkstreifenwagen kamen zum Einsatz. Den Tätern gelang allerdings vorher die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie es ausschließlich auf Zigaretten abgesehen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Pakezusteller bestohlen

Pech hatte am Montag ein Paketzusteller in der R.-Eiling-Straße. Während der Auslieferung ließ er sein Fahrzeug 2 Minuten unbeobachtet unverschlossen. Ein Dieb nutzte die Möglichkeit und griff sich die Geldbörse des Mannes. Neben persönlichen Dokumenten gelangte der Dieb so auch an Bargeld.

Rennrad vom Wohnmobil gestohlen

Am frühen Montagmorgen wurde einer 54-Jährigen Camperin ein hochwertiges Damen Rennrad vom Wohnmobil gestohlen. Die Frau parkte J.-G.-Ring, als Unbekannte sich an dem Heckträger zu schaffen machten. Das Zweirad hat einen Wert von 1800 EUR. Bemerkt hat die Frau das Treiben nicht, sie schlief tief und fest in dem Wohnmobil.

Schwere Beute

Auf einen Tieflöffel und einen Schnellwechsler hatten es Diebe in Walschleben im Kreis Sömmerda abgesehen. Die Unbekannten bauten die Hydraulikschläuche auseinander, so dass der Druck aus dem Ausleger genommen wurde. Dadurch konnte der am Boden liegende Tieflöffel entwendet werden. Außerdem wurde der Schnellwechsler vom Ausleger abgebaut. Der Wert der Beute beträgt ca. 3000 EUR.