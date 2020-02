Humor als Form des Widerstands

Weil der weiße Fleck Thüringen auf der Karte der bundesweiten Show „Sisters of Comedy – Nachgelacht“ im November 2019 verschwand, dürfen sich jetzt vier Frauenprojekte in Erfurt über eine finanzielle Zuwendung von 659,92 Euro freuen.

Vom Erfolg dieser Premiere im Haus der sozialen Dienste sind die Organisatorinnen des Erfurter Frauennetzwerks noch heute begeistert, beziehungsweise voller Vorfreude auf die Neuauflage in diesem Jahr. Das liegt zum einen an den Künstlerinnen, die auf der Bühne mit Kabarett, Chansons und Comedy glänzten. Aber auch daran, dass dem Thema „Häusliche Gewalt“ Aufmerksamkeit gewidmet und eine Plattform gegeben wurde. „Das war für uns eine neue, positive Erfahrung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit“, stellte Madlen Merten, Koordinatorin des Frauenhauses, fest. Und Christiane Erdmenger vom Frauenzentrum Erfurt schickt hinterher: Frauen werden nach wie vor benachteiligt, nicht nur in der glitzernden TV-Welt. Dass mit dem „Sisters of Comedy“-Abend in Erfurt die Scheinwerfer auch auf einen ganz anderen Bereich gelenkt werden, findet sie so spannend an dem Format.

Bei den „Sisters of Comedy“ geht es ursprünglich um die Benachteiligung von Frauen im Comedy-Business. Und um Künstlerinnen, die sich gemeinsam dagegen wehren. An einem Abend im November bundesweit auf vielen Bühnen zeitgleich. Von den Shows profitieren lokale Frauenschutzprojekte.

Neben dem Frauenhaus, in dem das Geld für ein Sommerfest mit ehemaligen und aktuellen Bewohnerinnen sowie für einen neuen Geschirrspüler reichen soll, erhielten das kommunale Frauenzentrum, das Frauenzentrum Brennessel und die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt jeweils 659,92 Euro. Letztere hilft nicht nur Frauen und möchte mit der Finanzspritze das Angebot an Prävention und Beratung ausbauen. 2019 liefen in der Interventionsstelle 251 Fälle auf. 218 der Betroffenen waren weiblich.

Die Brennessel als Zentrum gegen Gewalt an Frauen ist übers Jahr bei etlichen Straßenaktionen unterwegs und benötigt dringend neue und ausreichend große Thermobehälter. Die Spende soll aber auch in die alljährliche Frauenfreizeit fließen, erklärte Uta Reber. „Da können wir uns zum Beispiel den ICE leisten und müssen nicht dreimal umsteigen.“

Im Frauenzentrum Erfurt knirscht die Telefonanlage mächtig. Das Geld soll in eine neue gesteckt werden.

„Die Gesamtsumme von 2639,68 Euro einzuspielen, das war nur möglich, weil die Künstlerinnen auf Honorar verzichteten“, merkte die städtische Gleichstellungsbeauftragte Birgit Adamek an. Zudem hatte das Erfurter Frauennetzwerk Sponsoren aufgetan und wurde auch von der Evangelischen Jugend unterstützt. Plakate und Tickets drucken, Werbetrommel rühren, Saal mit Deko versehen – es gab viel Arbeit im Vorfeld.

Tolle Rückmeldungen erhielt nach dem Abend im November auch Isabel Arnold, auf deren Initiative hin die Show nach Erfurt kam. Erste Anfragen wegen eines Auftritts in Erfurt erreichten die Initiatorin übrigens gleich im Anschluss an die hiesige Premiere. Das neue Programm steht zum Teil. Fünf plus eins Akteurinnen sollen es auf der Bühne sein, wobei Isabel Arnold als Hüperbel gesetzt ist, nicht nur weil sie den Abend wieder moderiert.

Die Jury hat aus den Bewerbungen drei weitere Künstlerinnen ausgewählt. Als Pflegerin Nikki tritt Nicole Weißbrodt auf mit der Puppe Clarissa, einer alten glamourösen Dame im Rollstuhl. Außerdem sind Mai Horlemann und das Duo Frauengold mit von der Partie. Zwei weitere stehen noch nicht fest.

Wie und warum „Sisters of Comedy“ nach Erfurt kam, berichtete Isabel Arnold, als die Vertreterinnen der vier begünstigten Frauenprojekte sich trafen. „Das geht auf eine Facebookgruppe zurück, in der wir uns über Veranstalter austauschen und uns gegenseitig unterstützen“, sagte sie. Denn es begegne Frauen in diesem Berufszweig häufiger der Satz von Programmmachern: „Na wir haben doch schon eine Frau dabei!“ Ein richtiges Künstlerinnen-Netzwerk sei hilfreich, um deutlich zu machen: „Ja, es gibt lustige Frauen auf der Bühne, durchaus auch mehrere.“

Als festes Datum soll der „Sisters of Comedy“-Abend immer am zweiten Montag im November stattfinden. Das gilt ab nächstes Jahr. Diesmal geht es am 12. November wieder in das Haus der sozialen Dienste.