Hund in Erfurt an Baum angebunden und zurückgelassen

Erfurt Das Tierheim in Erfurt bittet um Hinweise zur Herkunft des Hundes. Der American Bulldog- Mix wurde an einem Baum angebunden. Die Anteilnahme im Internet ist groß.

"Wer kann Hinweise geben?", fragt das Tierheim in Erfurt in einem Post auf ihrer Facebook-Seite. Am Samstag ist in Erfurt ein Hund gefunden worden. Der Rüde war an einem Baum nahe der Tiergartenstraße angebunden. "Wurde ich einfach entsorgt, weil ich etwas lahme?", heißt es unter dem Bild.

Vermutlich handele es sich bei dem Tier um einen American Bulldog- Mix. Einen Chip habe man nicht feststellen können. Daher bittet das Tierheim in Erfurt um Hinweise zur Herkunft des Hundes.

Die Anteilnahme im Internet ist groß: Bereits über 2720 Personen haben den Beitrag geteilt, über 290 Menschen drücken ihre Anteilnahme aus und wünschen dem "armen Schatz ein besseres Zuhause" und "einen lieben Menschen".

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Tierheim in Erfurt zu wenden.

