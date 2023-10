Hunde im Einsatz: Vermisste Person auf Erfurter Werksgelände aufgespürt

Das Team Stella mit Hundeführerin Elke Höffner war eines von 18 internationalen Teams, die in mehreren Szenarien auf dem Schuler-Werksgelände übten, wie man Personen sucht.

Erfurt. Zu einem Mantrailtag trafen sich am Samstag 18 internationale Teams. Die Erfurter Firma Schuler stellte dafür ihr Werksgelände zur Verfügung.

Auf dem Schuler-Werksgelände war am Samstagvormittag eine Person als vermisst gemeldet worden. Das Gelände ich weitläufig, hier jemanden zu finden, ist schwierig. Zumindest für Menschen. Für extra ausgebildete Hunde stellt die Suche ein geringeres Problem dar. Sie kamen also zum Einsatz – auch wenn dieser nur fingiert war.

Denn das Schuler-Areal verwandelte sich am Samstag in ein Trainingsgelände für Personenspürhunde und für Leichensuchhunde. „Emma“, „Barney“, „Spike“ mitsamt Herrchen und Frauchen und 15 weitere Suchteams und Mantrailer aus Europa und Kanada begaben sich auf Fährten, die von der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing mit Sitz im fränkischen Kronach ausgelegt wurden. Der Kontakt kam über den Schuler-Vertriebsmitarbeiter Michael Schrüfer zustande, der dort aktiv ist.

Ein Übungsszenario ging davon aus, dass seit einem Tag ein Mann auf dem Betriebsgelände vermisst wird, von dem nur das ungefähre Alter sowie die Haut- und Haarfarbe bekannt ist. Die Teams erhielten als Geruchsprobe einen Kugelschreiber, mit der sich der Besucher eingetragen hat, eine Visitenkarte, ein verlorenes Bonbon und eine Werbebroschüre.

Duftmoleküle sind noch nach Tagen aufspürbar

Doch reicht das aus, damit die Vierbeiner die Spur des Vermissten aufnehmen können? Denn all diese Gegenstände berührten in der Zwischenzeit auch andere Menschen. „Beim Mantrailing orientiert sich der Hund an der Duftspur des Menschen, die unter anderem durch Wind und Sonneneinstrahlung beeinträchtigt sein kann“, sagt Michael Schrüfer. „Dennoch sind die Moleküle auch noch nach Tagen, unter bestimmten Bedingungen sogar noch nach Wochen aufspürbar – die Qualität der Geruchsprobe ist dabei entscheidend.“

Die Idee war übrigens Michael Schrüfer gekommen, als ein Kunde ihn bei einem Betriebsrundgang fragte, wie man eigentlich auf dem weitläufigen Areal einen Vermissten finden könnte. So wurde geplant, den Trainingstag hier in Erfurt stattfinden zu lassen. Schließlich sind die Suchhunde darauf angewiesen, unter möglichst realistischen Bedingungen trainiert zu werden.

„Es ist längst keine Selbstverständlichkeit, dass Unternehmen ihr Werksgelände und ihre Gebäude dafür zur Verfügung zu stellen“, sagt Vereinsvorsitzender Manfred Burdich. „Die Firma Schuler hat erkannt, dass gerade im Unglücksfall auch der Einsatz von Personenspürhunden im industriellen Bereich erforderlich werden kann.“

Die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing aus Kronach organisiert regelmäßig Ausbildungsveranstaltungen für ihre Mitglieder. Zum Einsatz kommen häufig Jagdhunde, aber Mischlinge oder Hunde aus dem Tierschutz sind als Suchhunde im Verein aktiv. Zusätzlich zur vorhandenen Rettungshundestaffel gründete die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing 2012 ein Therapiehundezentrum.

Anfang des Jahres rief die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing das „Qualitätsnetzwerk Leichensuchhunde“ ins Leben, um Mindeststandards für den zivilen Einsatzbereich zu setzen. Der „Trailtag“ in Erfurt bildete vor diesem Hintergrund die Auftaktveranstaltung.

Zum Abschluss gründeten die Mantrailer gemeinsam mit weiteren Organisationen den neuen Verein Human Remains Detection Dog (HRDD) International. Damit sind nun auch die Leichensuchhund-Teams offiziell organisiert.

Übrigens: Die vermisste Person wurde, natürlich, gefunden.