Hunde töten Reh in Erfurt

Erfurt. In Erfurt haben zwei Hunde ein Reh gerissen und getötet. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach den Tieren und dem Halter.

In Erfurt beschäftigt die Polizei derzeit ein Fall von Jagdwilderei. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei sie am Donnerstagvormittag in die Brühlervorstadt gerufen worden. Auf einer Freifläche im Asternweg hätten zwei Jagdhunde gegen 9.30 Uhr ein Reh gerissen und getötet. Anschließend seien die Tiere geflüchtet.

Die Hunde konnten durch einen Zeugen als braun/gescheckt und circa kniehoch beschrieben werden. Bei der Rasse könnte es sich um Münsterländer gehandelt haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Jagdwilderei und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Hunden und dem Besitzer geben können. Diese werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden.

