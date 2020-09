Planung für "ICE-City West" in Erfurt: Einwohner sollen mitreden

Für das Areal an den Schienen, zwischen alter Reichsbahndirektion und Rosengasse, will die LEG gemeinsam mit den Bürgern eine Vision entwickeln.

Die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) will Erfurts wertvollste Brachfläche zu einem urbanen Quartier entwickeln, das die Innenstadt stärkt und auch in 50 Jahren noch attraktiv ist. Eine konkrete Vision für die „ICE-City West“ westlich des Hauptbahnhofes solle durch „Bürgerbeteiligung in besonderem Maße“ erarbeitet werden, sagt die LEG-Chefin Sabine Wosche. Auftakt sei bereits am 29. September bei einer Veranstaltung im Comcenter Brühl.