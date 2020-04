Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ICE-Strecke Erfurt-Nürnberg wieder wegen Bauarbeiten gesperrt

Zugreisende zwischen Erfurt und Nürnberg müssen sich am Wochenende erneut auf längere Fahrzeiten einstellen. Der Ausbau der Bahnstrecke München-Berlin führt auf dem Abschnitt zwischen der Thüringer Landeshauptstadt und der Frankenmetropole wieder zu Umleitungen im Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Fahrzeit könne sich so um bis zu 100 Minuten verlängern. Zudem entfallen so Stopps der Fernverkehrszüge in Lichtenfels, Bamberg und Erlangen. Die Einschränkungen gelten von Freitag, 22 Uhr, bis Montag, 22 Uhr. Im gleichen Zeitraum werden aufgrund der Bauarbeiten alle Regionalzüge zwischen Bamberg und Lichtenfels durch Busse ersetzt.

Schon am vergangenen Wochenende war es wegen der Gleisarbeiten auf der Strecke zu Einschränkungen im Bahnverkehr gekommen.

Das könnte Sie auch interessieren: