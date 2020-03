„Ich war einfach nur in der falschen Partei!“

„Am 7. Oktober wurden in Klettbach und Schellroda immer mit der Runkelernte begonnen“, erklärt Ralph Triebel die Besonderheit warum der Geburtstag der DDR nie, wie eigentlich vorgeschrieben, groß gefeiert wurde. Es wurde das sogenannte Pflichtprogramm durchgeführt und danach gab es Bratwurst und Bier. Danach ging es in den Garten oder auf das Feld um den restlichen Tag noch einen sinnvollen Abschluss zu geben.

Triebel war seit 1984 Bürgermeister der kleinen Gemeinde jenseits der Autobahn. Sein Vorgänger wurde damals wegen einer Sucht-Krankheit des Amtes enthoben, Ersatz wurde gesucht und er ließ sich überreden. Gegen den Willen seiner Frau. Wie er nach fünf Jahre feststellen musste - war er wie viele leider in der falschen Partei.

Auch in Klettbach und Schellroda habe es auch eine „Donnerstags-Demo“ gegeben, man wollte Erfurt nicht nachstehen – es lag sehr viel Aggression, Unmut, Hilflosigkeit und Unruhe in der Luft. Unmittelbar nach der Grenzöffnung gab er das Parteibuch deshalb ab und versuchte unter den neuen Bedingungen seine Gemeinde für die Zukunft zu rüsten. Es wurde Kontakt zu dem Bürgermeister von Fuldabrück aufgenommen, und nach einer Einladung informierte sich Triebel gemeinsam mit Gemeinderat Albrecht Lungmuß vor Ort über die Aufgaben eines bundesdeutschen Bürgermeisters. Hierbei wurde festgestellt; dass die Aufgaben und Probleme einer westdeutschen Gemeinde und der Gemeinde im Osten gewissermaßen die gleichen waren. Der entscheidende Unterschied zwischen beiden Gemeinden war, dass die westliche Gemeinde von dem Ballast einer bestimmenden und immer recht habenden Partei befreit war.

Triebel fühlte sich in dieser Zeit wie ein Konkursverwalter. Obwohl er keinem seiner Bürger Unrecht getan hatte, spürte er die Feindseligkeiten gegen ihn und seine Familie. Um seinen Kopf etwas freier zu bekommen, bot sich ein Kuraufenthalt an, der zufällig gerade zu diesem Zeitpunkt nach einer langen Wartezeit endlich bewilligt wurde. Er übergab an seinen Stellvertreter und erholte sich vier Wochen im Erzgebirge. Es sei schlimm gewesen, was seine Frau und sein Sohn in dieser Zeit für Anfeindungen im Ort hätten ausstehen müssen - schuldlos, erinnert sich Triebel. Nur, weil er einmal ein Parteibuch hatte. Bis heute nagen an ihm diese Erinnerungen.

Nach seiner Rückkehr war alles anders. Die erste freie Kommunalwahl stand unmittelbar bevor - er trat jetzt als Einzelkandidat an. Und schaffte es mit unerwartet vielen Stimmen in den neuen Gemeinderat. Die PDS, die Liberalen, die Bürgergemeinschaft Schellroda und vor allem das Bürgerkomitee Klettbach besetzte darin die 15 Sitze. Und als es darum ging den neuen Bürgermeister zu bestimmen, sorgte diese dafür, dass sich mit Hans-Joachim Schmidt gegen eine Fortsetzung der Amtsführung durch Ralph Trieben entschieden wurde. Nicht die Fachkompetenz, sondern seine Vergangenheit als SED-Mitglied, gab den Ausschlag an dieser Entscheidung.

Zur ersten freien Wahl trat Ralph Triebel als Einzelkandidat an. Den Stimmzettel hat er als Erinnerung verwahrt - unmittelbar nach dieser Wahl legte er sein Mandat nieder. Foto: Hartmut Schwarz

Und auch Ralph Triebel traf eine Entscheidung - er legte noch am gleichen Tag das Mandat nieder. Sechs Wochen habe es danach gedauert, bis der neue Bürgermeister das Handtuch warf. Als Ehrenamt sei dieses Amt nicht zu führen - er entschied sich für seinen Beruf. Und der Gemeinderat stellte danach mit Michael Bischlepp einen hauptamtlichen Bürgermeister ein.

Aber auch Bischlepp hielt es nicht lange. Nach einer kürzeren Zeitspanne kehrte er in seinen Beruf zurück. Übernommen wurde das Amt dann von Gabriela Heß, die auch danach, 1994 bei der Kommunalwahl, die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte. Ihre Amtszeit reichte über nur über eine Legislaturperiode. 1999 konnte die Meckfelderin kein zweites Mal antreten, weil ab dann der Wohnsitz des Bürgermeisters in der Gemeinde liegen musste. Ralph Triebel trat wieder an und 72,8 Prozent der Klettbacher stellten sich hinter ihn.

Drei volle Wahlperioden hat er weiter die Geschicke von Klettbach gelenkt. 2019 trat er nicht wieder an - aus gesundheitlichen Gründen. Und der Abschied wurde ihm von den Klettbachern und Schellroda nicht leicht gemacht. Irgendwie haben sie es geschafft, ihn auch im Ruhestand bei der Stange zu halten - mit einer Urkunde als Ehrenbürgermeister der Gemeinde. Am 6. Juli 2019 wurde sie ihm im in Anwesenheit der Freiwilligen Feuerwehr Klettbach, einer Abordnung der Kinder des Kindergartens, einer Abordnung des örtlichen Mühlenvereins, durch die neue Bürgermeisterin Franziska Hildebrandt überreicht. Die von Mike Mohring sehr emotional gehaltene Abschiedsrede, gehört jetzt zu den schönsten Momenten seiner Amtszeit - die letztendlich überwiegen.