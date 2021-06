Ideen-Koffer zu Kinderrechten wird in Erfurt übergeben

Erfurt. Mädchen und Jungen der Bechsteinschule kommen anlässlich des Kinderrechtetages in das Jugendhaus Fritzer in Erfurt

Zum 16. Kinderrechtetag in Erfurt erwarten am Dienstag der Kinderschutzbund Thüringen und die Schirmherrin, Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke (Linke) 111 Kinder der Bechsteinschule Erfurt im Jugendhaus Fritzer.

Aktion mit Bezug auf UN-Kinderrechtskonvention

„Kinder sind unschlagbar!“ ist das Motto für den Kinderrechtetag, denn Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Dieses Recht aus der UN-Kinderrechtskonvention ist den Veranstaltern des Kinderrechtetages Anlass, mit den Kindern über diese Rechte zu sprechen.

„Damit die Kinder ihre Rechte besser kennen und gestärkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, beteiligen wir uns am Kinderrechtetag und behandeln dieses Thema intensiv in der Schule“, sagt Jana Spitzner, Schulleiterin der Bechsteinschule Erfurt. „Außerdem liegt es uns sehr am Herzen, dass unsere Kinder in diesem von Distanz geprägten Schuljahr noch einen gemeinsamen besonderen Tag erleben können.“

Ausstellung im Rathaus als Gedankenanregung für Politiker

Seit dem Schulstart beschäftigen sich die Schüler und Schülerinnen mit diesem Thema. Dies zeige auch der mit zahlreichen Meinungen und Ideen gefüllte Kinderrechtekoffer. Dieser wird an Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke, überreicht. Im Rathaus, so teilt die Stadt mit, soll sein Inhalt mit einer Ausstellung im Anschluss Politiker daran erinnern, bei ihren Entscheidungen die Rechte der Jüngsten in der Gesellschaft mehr zu berücksichtigen.