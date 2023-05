Igel mit Ketchup: Wenn die Erfurter den Rost anschmeißen

Rost und Brätl kann jeder. Der echte Erfurter legt noch ganz andere Sachen auf den Grill.

Der Thüringer legt gern Fleisch auf den Rost. Würste und Brätl sind dabei aber längst nicht alles, was auf Terrassen und in den Gärten Erfurts gegrillt wird. Als ein Gespräch unter Freunden jüngst auf ein Gartenlokal fiel, warb mein Gegenüber damit, dass es dort auch Igel gebe.

Ich stutzte. Die kleinen freundlichen Tiere, die in Kinderbüchern einen knackigen Apfel auf dem Rücken transportieren? Eigentlich wollte ich es nicht glauben. Als ich mich aber im gleichen Gedankengang besann, dass in Thüringen auch Hund verzehrt wird, hielt ich alles für möglich. Aber wie sieht das praktisch aus? Wie wird so ein Stacheltier zubereitet?

Die Auflösung erfolgte prompt, als ich mir den Garvorgang vorstellte und dabei wohl sehr irritiert dreinblickte. Die Würstchen waren gemeint! Die, die durch platzierte Schnitte augenscheinlich Stacheln bilden, wenn sie heiß werden und daher Igel genannt werden. Seitdem nun ein Freund aber meinte, dass er das Gericht als Krake kenne, habe ich mich entschlossen, die Sache aufzugeben und beim nächsten Besuch im Gartenlokal einfach etwas ganz anderes zu bestellen.