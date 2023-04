Ikea Erfurt: Verdi ruft kurz vor Ostern zum Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi fordert Erfurter Ikea-Beschäftigte auf, am Samstag ihre Arbeit niederzulegen. Das Archivbild zeigt einen Streik im Jahr 2013.

Erfurt. Wer Samstag vor Ostern beim schwedischen Möbelriesen in Erfurt einkaufen will, sollte sich auf Wartezeiten einstellen. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag.

Für diesen Samstag, den 8. April, ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten des Möbelhauses Ikea in Erfurt zum Streik auf. Der Ausstand soll der Mitteilung zufolge den ganzen Tag dauern. Damit wollen die Angestellten ihren Forderungen nach einem sogenannten Zukunftstarifvertrag Nachdruck verleihen.

„Die Unternehmensleitung verweigert nach wie vor Verhandlungen zu einem Zukunftstarifvertrag. Es geht um die Reduzierung von Überlastungen, den Schutz der Gesundheit, die Gestaltung der Auswirkungen digitaler Transformation und um die Schaffung nachhaltiger Beschäftigungsstrukturen für die Kolleginnen und Kollegen bei Ikea“, so Verdi-Sekretär Matthias Adorf.

Wie viele Beschäftigte sich am Samstag tatsächlich an dem Streik beteiligen, bleibe abzuwarten. Matthias Adorf ging im Gespräch mit dieser Zeitung nicht davon aus, dass das Möbelhaus geschlossen bleibt. Aber Kunden sollten sich auf Schlangen an den Kassen einstellen.

Ähnlich äußert sich Ikea selbst. Das Möbelhaus habe wie gewohnt geöffnet. Es könne zu längeren Wartezeiten kommen. Man bei bemüht, die Beeinträchtigungen für die Kunden so gering wie möglich zu halten, betonte eine Sprecherin des schwedischen Möbelkonzerns.