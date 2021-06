Illegaler Affen-Verkauf in Erfurt aufgeflogen

Erfurt Eine Tierschutzorganisation hat eine Frau ausfindig gemacht, die Affen züchtete und verkaufte.

Die Erfurter Kriminalpolizei war am Montag gemeinsam mit der unteren Naturschutzbehörde und dem Veterinäramt im Einsatz. Die Mitarbeiterin einer Tierschutzorganisation hatte in Erfurt eine Frau ausfindig gemacht, die Liszt-Affen verkaufte. Der Verkauf streng geschützter Tiere ist verboten, so dass ein Scheinkauf initiiert wurde, um die Täterin zu überführen.

Als die drei Affen übergeben werden sollten, staunte die Verkäuferin nicht schlecht, als die Behörden zuschlugen. Die Tiere wurden beschlagnahmt. Die Kripo ermittelt nun gegen die 44-jährige Frau. Erst in der vergangenen Woche wurden ihr Weißbüschelaffen weggenommen. Sie hatte die Tiere in ihrer Wohnung gezüchtet, aber nicht artgerecht gehalten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen