Ilversgehofen wehrt sich gegen Nazis

Erfurt. „Schöner leben ohne Nazis“ - so lautet der Titel des Treffens, bei dem es um einen bunten und friedlichen Erfurter Stadtteil Ilversgehofen gehen soll.

„In unserem Ilversgehofen herrscht Unruhe“: So beginnt die Einladung zur Informations- und Aktionsveranstaltung, zu der am Mittwoch, 30. November, ab 17 Uhr vom Quartiersmanagement ins Gebäude der Stadtwerke in der Magdeburger Allee 34 eingeladen wird. Auf der Tagesordnung steht ein Austausch zu Neonazi-Aktivitäten in Ilversgehofen, Informationen über die Neue-Stärke-Partei und eine Einführung in Strategien gegen Nazis.

„Menschen werden bedroht, verfassungsfeindliche Parolen gerufen, es kommt zu Gewalttaten und körperlichen Angriffen. Neonazis haben sich im Stadtteil niedergelassen“, heißt es in der Einladung. Seit August dieses Jahres würden im Stadtteil immer wieder Angriffe durch Akteure der Neuen-Stärke-Partei geschehen. „Jüngst verletzten Neonazis Personen in der Magdeburger Allee, bedrohten Menschen vor Kultureinrichtungen um den Ilversgehofener Platz und kündigten Brandanschläge auf Vereinsgebäude an“, steht im Aufruf zum Aktionstag. Mittlerweile sei klar, dass sich Neonazis gezielt in Ilversgehofen ansiedeln würden, um den Stadtteil zu unterwandern.

Anwohnerinnen und Anwohner wünschten sich hingegen einen Stadtteil ohne Gewalt, dafür ein vielfältiges und friedliches Zusammenleben und einen Platz für alle Menschen. „Schöner leben ohne Nazis“ ist das Info-Treffen überschrieben, bei dem ein Austausch zur aktuellen Situation im Stadtteil erfolgen soll. Beginn ist um 17 Uhr in den SWE-Räumen. Eine professionelle Begleitung durch die Beratungsstelle Mobit und das Quartiersmanagement Magdeburger Allee sei gewährleistet.