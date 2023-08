Im Erfurter Kinoklub durch Europa reisen

Erfurt. Europa bereisen und dennoch Erfurt nicht verlassen: Das macht der Kinoklub am Hirschlachufer möglich mit seinem Ferienprogramm.

Im Kino durch Europa reisen – so ist das Ferienprogramm im Kinoklub überschrieben. Dabei lässt es sich mit Wildgänsen von Norwegen nach Frankreich fliegen, lassen sich Räuberfeste in Finnland feiern oder mit Opa den schönsten Sommer in der Slowakei erleben. Diese Möglichkeiten bietet der Kinoklub aktuell Ferienkindern und Jugendlichen im Kino an.

Noch bis zum Ende der Sommerferien am 18. August veranstaltet der Kinoklub dieses Kinoferienprogramm, bei dem Kinder und Jugendliche unter dem Motto „Im Kino durch Europa reisen“ jede Woche filmisch ein anderes europäisches Land besuchen können. Jeden Donnerstag und Freitag jeweils um 11 und 14 Uhr wird ein Film angeboten. Im Anschluss an jede 11-Uhr-Veranstaltung gibt es zudem immer ein passendes thematisches Mitmachprogramm.

Wasserfarben und griechische Buchstaben

„Vergangene Woche haben die Kinder gemeinsam mit einer Weimarer Künstlerin passend zum Film mit Wasserfarben auf Filmplakaten malen können“, berichtet Ronald Troué vom Kinoklub. Diesen Donnerstag gibt es nach dem Film „Meine griechischen Ferien“ eine Schatzsuche im Kino mit griechischen Buchstaben. Die Kinder erhalten zudem „Reisepässe“ und können sich nach jedem Film einen entsprechenden Stempel für ihr bereistes Land abholen. Der Eintrittspreis beträgt 3,50 Euro für Kinder und 5 Euro für Erwachsene. Tickets gibt es unter www.kinokluberfurt.de/tickets.

Weitere Filme im Programm sind unter anderem „Vilja und die Räuber“ (Finnland), „Die Falken“ (Island), „Die Melodie des Meeres“ (Irland) sowie „Karo und der liebe Gott“ (Österreich).