Molsdorf. Das Schlossmuseum in Molsdorf zeigt Kaltnadelradierungen von Claudia Berg.

Die Sonderausstellung „Im Molsdorfer Schlossgarten und anderswo – Kaltnadelradierungen von Claudia Berg“ wird am Samstag, 30. Oktober, um 16 Uhr Festsaal des Schlosses Molsdorf eröffnet. Die Begrüßung der Gäste übernimmt Direktor Kai Uwe Schierz. Helmut Brade gibt eine Einführung in die Ausstellung. Für musikalische Umrahmung sorgt die Pianistin Maria Khokhlova am Flügel. Die Ausstellung bis zum 13. März 2022 besucht werden.

Claudia Berg, 1976 in Halle an der Saale geboren, zeichnet, ob auf dem Papier oder auf der Kupferplatte, und dringt in ihrer eigenen Sprache eindrücklich zum Wesen des jeweiligen Objekts vor.

Ihre meist menschenleeren Landschaften, gern mit historischen Bezügen, treten den Betrachtenden geheimnisvoll und lebendig entgegen, heißt es in einer Mitteilung der Kunstmuseen Erfurt. Die Kaltnadelradierungen sind sowohl virtuose als auch authentische Meisterwerke. 2020 sind mehrere ortsspezifische Arbeiten im Molsdorfer Schlossgarten entstanden, die im Mittelpunkt der Ausstellung stehen werden. Die Schau ist ein Gemeinschaftsprojekt des Schlossmuseums Molsdorf mit der Weimarer Galerie Profil.

Nach Ausstellungen in Jena, Zella-Mehlis, Nordhausen, Heiligenstadt und Weimar sind Werke der Künstlerin nun erstmals in Erfurt zu sehen.