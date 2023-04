Ein Dieb ist mit einem gestohlenen Rucksack in Erfurt nicht weit gekommen. (Symbolbild)

Im Rucksack versteckte Ortungstechnik überführt Dieb in Erfurt

Ein Dieb hat in der Erfurter Altstadt aus einem Auto einen mit einem GPS-Sender versehenen Rucksack entwendet. Weit kam er damit nicht.

Dank Ortungstechnik wurde in Erfurt ein Dieb gestellt. Der Mann hatte am Donnerstagnachmittag mit einem Komplizen in der Altstadt aus einem Audi unter anderem einen Rucksack, Schuhe und ein Tablet im Wert von mehr als 3000 Euro gestohlen.

Der Besitzer des Wagens hatte allerdings in seinem Rucksack einen Tracker versteckt. Daher ahnte der 34-jährige Täter nichts, als er in der Innenstadt von einer Polizeistreife aufgegriffen wurde.

Ein Teil der Beute wurde bei ihm aufgefunden und dem Besitzer zurückgegeben. Gegen den Dieb und seinen unbekannten Mittäter wird nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

