Imago schmückt Erfurter Schaufenster mit Kunst

Wer durch die Schlösserstraße schlendert, dem wird das mit Kunst gefüllte Schaufenster der dort einst beheimateten Apotheke nicht entgangen sein. Zwar ist ein Nachnutzer für die Geschäftsräume gefunden, doch vorerst kann sich die Kunst- und Designschule Imago hinter der Glasscheibe für die kommenden zwei Monate mit Bildern, Plakaten und sonstigen Kunstwerken präsentieren.

Das Projekt heißt „Kulturraum im Leerraum“, wie Citymanagerin Patricia Stepputtis erläuert. Es wird, wenn sich die weiteren Partner finden, zukünftig an einigen Stellen der Stadt zu finden sein. „Immer dann, wenn ein Eigentümer einer Zwischennutzung zustimmt und Projektpartner an uns herantreten“, heißt es. Das Projekt in der Schlösserstraße wird von der „antaris Immobilien GmbH“ unterstützt.

Aktion ist bereits auf Interesse gestoßen

Eine Schulleiterin hat bereits auf die Schaufenstergestaltung reagiert und prompt die Frage gestellt, ob sich auch Kunstwerke verschiedener Schulen ausstellen ließen. „Die Imago hat das wirklich sehr schön gestaltet“, freut sich Patricia Stepputtis. Sie freut besonders, dass Passanten stehenbleiben, lesen und von der Idee begeistert sind. „Kultur ist ein wesentlicher Baustein einer belebten Innenstadt und Kinder und Jugendliche in die Gestaltung einzubeziehen, ist etwas Wunderbares in der heutigen handyspielorientierten Freizeit“, so die Citymanagerin.

Kontakt kann unter citymanagerin@erfurt.de geknüpft werden.