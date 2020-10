Während ein Lkw-Parkplatz im Güterverkehrszentrum (GVZ) weiter auf sich warten lässt, verstopfen immer mehr illegal abgestellte Lkw die Straßen und gefährden die Verkehrssicherheit. Roland Brückner, Chef des GVZ-Vereins, fordert nun kurzfristige Übergangslösungen, um dem Verkehrschaos Herr zu werden.

Das Problem sei lange bekannt. „Aber nie war es so prekär wie jetzt“, meint Brückner. Einige Unternehmen würden bereits erwägen, die Stadt zu verklagen, weil die Verkehrssicherheit in Erfurts größtem Gewerbegebiet nicht länger gewährleistet sei. Sie hätten zudem das Gefühl, die Stadt lasse sich bei der Genehmigung des Parkplatzes zu viel Zeit.

Zu der Zuspitzung der Lage hätten Umstrukturierungen großer GVZ-Unternehmen beigetragen, die keine Fremdzulieferer mehr auf ihren Geländen parken lassen würden. Zudem mache sich der Wegfall der Stellplätze am alten Baumarkt in Linderbach bemerkbar, welche die Stadt angemietet hatte. Der Mietvertrag lief Ende September aus.

Lkw-Fahrer ohne Alternative missachten das Parkverbot

Das Parken in den Straßen des GVZ ist seit einigen Jahren verboten. Weil die Lkw-Fahrer aber keine Alternative haben und ihre Ruhezeiten einhalten müssen, missachten sie das Parkverbot. Die Stadt kontrolliert gelegentlich, kann den Fahrern aber keinen Ausweichplatz vorschlagen.

„Die Lkw-Fahrer können am wenigsten dafür“, sagt Roland Brückner. Dennoch fordert er häufigere Kontrollen und schärfere Ahndungen zumindest an den Stellen, wo die Verkehrssicherheit gefährdet ist. In der Zufahrt zum Eisenbahnterminal etwa stünden regelmäßig unbeleuchtete Auflieger am Straßenrand.

Zudem solle die Stadt freie Flächen im GVZ prüfen, die vorübergehend als Abstellplatz genutzt werden könnten. Sollte der Parkplatzbau und die Betreibung an Investoren scheitern, könne auch die SWE Parken einspringen. Ein Lkw-Parkplatz im GVZ lasse sich wirtschaftlich betreiben, ist Brückner überzeugt.

Wirtschaftsdezernent Steffen Linnert (SPD) sieht im Betreiber für den Parkplatz nicht das Problem. Die Stadt habe Investoren für ein tragfähiges Geschäftsmodell zusammen gebracht, sagt er. Sie habe zudem das Grundstück reserviert, statt es profitabel zu verkaufen. Viel mehr könne die Verwaltung nicht tun.

Dass die Genehmigung für den Bau aussteht, liege nicht zuerst an der Stadt. Vielmehr stünden noch Abstimmungen zwischen den Bauherren und den Ämtern aus, sagt Linnert.

Dezernent Linnert: Verluste werden auf die Stadt abgewälzt

Linnert sieht die Stadt zu Unrecht in der Kritik. „Das ist einer der Fälle, wo Gewinne privatisiert und die Verluste auf die Stadt abgewälzt werden“, meint er. Die Unternehmen würden ihre Lager zunehmend auf die Straße verlagern. Indes würden das Land und vor allem der Bund zwar Straßen und Autobahnen bauen, aber keine Lkw-Stellplätze.

Das Problem der abgestellten Lkw betreffe das ganze Stadtgebiet, konzentriere sich aber im GVZ. „Es ist eine verzwickte Situation“, sagt Linnert. Die Stadt kontrolliere zwar die Falschparker. Doch seien die ohnehin begrenzten Ressourcen des Ordnungsdienstes durch die Corona-Streifen weiter ausgedünnt.

Linnerts größte Hoffnung ruht darauf, dass der Parkplatz möglichst bald gebaut werden kann – und dass bei der vom Umweltministerium als Pilotprojekt geplanten Wasserstoff-Tankstelle für Lkw vielleicht auch noch einige Stellplätze abfallen.

