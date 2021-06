Immer wieder Telefontrickbetrüger: Erfurter übergibt Unbekannten einen fünfstelligen Betrag

Erfurt In Erfurt haben Telefontrickbetrüger versucht, mehrere Senioren um ihr Geld zu bringen. Dabei gingen sie immer mit der selben Taktik vor.

Immer wieder versuchen Telefontrickbetrüger vorrangig ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. In Erfurt erhielten am Donnerstag laut Polizeiangaben mehrere Senioren einen Anruf ihres vermeintlichen Enkels, der angeblich in einen Unfall verwickelt sein sollte.

Zur Schadensbegleichung oder zur Abwendung einer Haftstrafe wurden fünfstellige Bargeldbeträge gefordert. Unglücklicherweise fiel ein 68-Jähriger auf die Betrüger rein. Der Mann übergab den unbekannten Tätern 10.000 Euro. Als der Schwindel aufflog, waren die Betrüger bereits über alle Berge.