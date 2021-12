Immunisierte in Erfurt unter Umständen vom Corona-Test befreit

2G plus heißt geimpft oder genesen plus aktueller Test. Aber es gibt Ausnahmen.

Erfurt. Unter bestimmten Voraussetzungen entfällt in Erfurt die Testpflicht auch an Orten, an denen zur Corona-Abwehr eigentlich 2G plus gilt.

„Vollständig immunisierte“ Personen brauchen auch bei der 2G-plus-Regel in Erfurt keinen Schnelltest vorweisen. 2G plus – geimpft oder genesen plus aktueller Test – gilt etwa in Fitnessstudios, beim Freizeitsport, in Spielhallen oder bei Chorproben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bedeute „vollständig immunisiert“ entweder geboostert, doppelt geimpft vor weniger als sechs Monaten, Johnson & Johnson mit einer Biontech- oder Moderna-Auffrischung vor weniger als sechs Monaten oder vor mindestens 28 Tagen und höchstens sechs Monaten positiv getestet.