Impftempo bleibt in Erfurt gemächlich

In den beiden Erfurter Impfstellen sind in der ersten Woche ihres Betriebes knapp 1000 zumeist betagte Bürger gegen Corona geimpft worden. In der zweiten Woche werde mit einer ähnlichen Anzahl gerechnet, sagte am Mittwoch Michael Sakriß von der Kassenärztlichen Vereinigung (KVT), die für die Impfaktion zuständig ist. Corona-Blog: Ramelow rechnet noch mit "zwölf harten Wochen" - Corona-Demo unter härtesten Auflagen in Erfurt

„Die Impfstellen haben sich eingearbeitet und bewährt“, sagte Sakriß. „Wir könnten das Tempo sofort verdoppeln oder sogar vervierfachen.“ Allerdings mangele es weiterhin an Impfstoff.

Sakriß hofft auf die baldige Zulassung neuer Impfstoffe wie jenen von Astrazeneca / Oxford, die mit weniger Aufwand gelagert werden können. Sie würden Impfungen auch in Hausarztpraxen ermöglichen.

Bei der Grippeimpfung seien im Herbst deutschlandweit 25 Millionen Bürger innerhalb von acht Wochen geimpft worden. „Das geht nur in den Praxen“, meinte Michael Sakriß.

Weiter fortgeschritten sind die Impfungen in den Seniorenheimen. Laut Sakriß sind inzwischen fast alle größeren Heime durchgeimpft. Allerdings gebe es einige, die wegen aktiver Corona-Fälle noch warten müssten und andere, die sich „noch besser vorbereiten“ müssten.

In einem Heim an der Warschauer Straße erhielten die Bewohner und Pflegekräfte am Dienstag bereits die für die Immunisierung wichtige zweite Impfung. Allen in Erfurt Geimpften gehe es gut, betonte Sakriß.

Abgeschlossen sind auch die ersten Impfungen in den dringlichen Abteilungen der beiden Erfurter Krankenhäuser. Seit vergangener Woche beobachteten sie „einen exponentiellen Anstieg der Impfbereitschaft“, berichtete Jörg Pertschy, Ärztlicher Direktor des Katholischen Krankenhauses. Eine Woche zuvor hatte die Impfbereitschaft bei Ärzten und Pflegern nur bei 50 Prozent gelegen. Als die Impfungen erfolgten, habe es aber zahlreiche weitere Anmeldungen gegeben.

Ähnlich sei die Lage am Helios Klinikum, sagte dessen Ärztlicher Direktor Thomas Steiner. Die Impfquote der Mitarbeiter aus gefährdeten Bereichen sei inzwischen auf über 70 Prozent angestiegen. Im Helios seien zudem die Voraussetzungen geschaffen worden, die Mitarbeiter des Rettungsdienstes zu impfen.