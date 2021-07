Das Erfurter Blechbläserquintett gibt am Sonntagnachmittag ein Benefizkonzert zugunsten der Lutherkirche in der Magdeburger Allee.

In 80 Jahren durch Europa mit dem Erfurter Blechbläserquintett

Erfurt Eine Benefizkonzert für den Erhalt der Erfurter Lutherkirche beginnt am Sonntag um 16 Uhr.

Für den Erhalt der Lutherkirche im Erfurter Stadtteil Johannesplatz gibt es am Sonntag, 11. Juni, ein Benefizkonzert in dem Gotteshaus in der Magdeburger Allee.

Das Erfurter Blechbläserquintett spielt Werke von Dukas, Puccini, Prokofew, Bizet und anderen. Beginn des Konzerts ist 16 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, aber mit Einhaltung der Corona-Hygieneregeln wie Mund-Nasen-Schutz und Beachten der Abstandsregeln verbunden. Um eine Spende wird gebeten. Das Geld wird verwendet für den Erhalt der Lutherkirche.