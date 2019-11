Auf dem Domplatz pulsiert das Leben. Nami Kim-Wollschläger schlendert zwischen den Marktständen entlang; begutachtet Obst, kauft etwas Gemüse, hält den einen oder anderen Plausch. Und lächelt.

„Die Leute sind so nett hier in Erfurt. Wir fühlen uns richtig wohl in der Stadt“, sagt die Südkoreanerin und blickt zu ihrem Mann. Jörn Wollschläger, einstiger Biathlet aus Suhl und heutiger Cheftrainer der Schweizer Nationalmannschaft um den Weltklasse-Mann Benjamin Weger, nickt zustimmend: „Wir finden hier alles – und haben sogar eine neue Herausforderung gefunden.“

Der 41-Jährige zeigt auf ein Gebäude, an dem ein Baugerüst von der Erneuerung der Fassade zeugt. Drinnen wird auch noch kräftig geschraubt, gebohrt und gehämmert. Die Zeit drängt. Am 15. November wollen seine Frau und er auf zwei Etagen ein koreanisches Restaurant eröffnen.

Kochen und servieren statt Skilaufen und schießen?

„Nicht ganz“, sagt Wollschläger. Während Nami die Küche übernimmt, will er möglichst zweigleisig fahren. Sein Trainer-Engagement bei den Eidgenossen währt mittlerweile acht Jahre. Das wirft man nicht einfach so in den Schnee.

Nami Kim hat den größten Schritt bereits vollzogen, ist mit ihren Söhnen und der Mutter aus der Millionen-Metropole Seoul ins beschauliche Erfurt gezogen. Und sie hat die eigene Karriere hinten angestellt. In ihrer Heimat war die frühere alpine Skirennläuferin eine erfolgreiche Sport- und Tourismus-Managerin. Sie gehörte zum olympischen Organisationskomitee und holte die Spiele 2018 nach Pyeongchang. Zudem vertrat sie zwölf Jahre lang als Vizepräsidentin die asiatischen Interessen im Biathlon-Weltverband.

Von den Weltcups und Weltmeisterschaften kannte man sich natürlich. 2011 führten beide sogar Verhandlungen. Der Thüringer war gerade fertig mit seiner Trainerausbildung und suchte einen Job. Anstatt nach Südkorea zog es ihn jedoch später in die Schweiz.

Gefunkt hat es zwischen Wollschläger und Kim dann bei der WM in Oslo 2016. Und als sie ein paar Monate später gemeinsam im Quartier der Schweizer auftauchten, begrüßte sie deren ehemaliger Sportdirektor scherzhaft mit den Worten: „Ach, da kommen ja ‘Wollkim’.“

Als die Entscheidung für das Restaurant fiel, war beiden sofort klar: Nur so kann unser Restaurant heißen: „Wollkim“.

Es ist die Liebe zum Kochen, die Nami Kim auf die kulinarische Loipe abbiegen lässt. Sie stammt aus einer Gastronomen-Familie; der Vater betrieb ein Hotel im ersten südkoreanischen Alpin-Skigebiet und führte später auch ein Restaurant in Seoul. Zwar ging die Tochter bereits mit neun Jahren auf ein Ski-Internat in Österreich und spricht deshalb auch glänzend deutsch. Doch immer, wenn sie zu Hause war, half sie in der elterlichen Küche; lernte von der Mama und Oma – und hat sich den Spaß daran erhalten.

„Wir ergänzen uns prima. Nami kocht gern; ich esse gern“, meint Jörn Wollschläger grinsend und verrät: „Mir schwirrte schon immer etwas Eigenes im Kopf herum. Mal war es eine Musikbar in Oberhof, mal eine Kneipe in Suhl. Jetzt wird es ein typisch koreanisches Restaurant in Erfurt.“ Nach längerer Suche nach dem richtigen Objekt am richtigen Ort hatte das Biathlon-Paar am Domplatz auf Anhieb das Gefühl: Ja, das passt.

Auch im „Wollkim“ wird es natürlich Utensilien geben, die vom sportlichen Leben der beiden Inhaber zeugen. Sie hoffen aber, mit ihrem Konzept, auf regionale und gesunde Zutaten zu setzen, auch Nicht-Wintersportler anzulocken.

Gezielt wird dann nicht auf Klappscheiben, sondern auf den Geschmackssinn der Gäste.

