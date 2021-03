In Erfurt 22 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

22 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Erfurter Gesundheitsamt am Dienstagmorgen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 75,7, am Vortag wurde sie bei 79,9 notiert.

Seit Pandemiebeginn vor knapp einem Jahr wurden in Erfurt insgesamt 5229 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist in den zurückliegenden 24 Stunden um 27 auf 4713 gestiegen. 192 Personen sind an Covid-19 verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 324 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.