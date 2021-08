In Erfurt das Zeichnen lernen mit dem Erfinder von Jewy Lewis

Erfurt. An Jugendliche ab 13 Jahre richtet sich ein Zeichenworkshop in der Ausstellung „Antisemitismus für Anfänger“.

In der Ausstellung „Antisemitismus für Anfänger“ kann am Donnerstag, 19. August, von 13 bis 17 Uhr an einem Comicworkshop mit Ben Gershon (NL), dem Erfinder und Zeichner von Jewy Louis, teilgenommen werden. Nicht nur Wissenswertes über die Jüdische Kultur wird während der Veranstaltung vermittelt, es werden auch Klischees und Stereotypen zum Thema Judentum künstlerisch hinterfragt.

Ziel ist es einen neuen Charakter zu kreieren. Inspirationen für den Workshop bietet die Ausstellung in der Kleinen Synagoge gleich mit. Ein Workshop für Jugendliche ab 13 Jahre und nur mit Voranmeldung unter: kleinesynagoge@erfurt.de.

Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl der Cartoons und satirischen Texte, die 2020 in der gleichnamigen Anthologie des Ariella Verlags erschienen sind. Diese bilden Reaktionen und Lebensbereiche ab, in denen Judenfeindlichkeit stattfindet, überspitzen sie, betrachten sie mit Ironie und ziehen sie ins Lächerliche. Unter dem Brennglas des Humors entsteht so eine Momentaufnahme des Antisemitismus in unserer Gesellschaft – und beim Ausstellungsbesuch - trotz der kurzweiligen Unterhaltung - vielleicht die ein oder andere Diskussion und Reflexion über das eigene Denken und Handeln.