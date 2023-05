Die Polizei lieferte sich eine Verfolgungsjagd, die erst in Sachsen-Anhalt endete. (Symbolfoto)

In Erfurt gestohlenes Auto wird auf Waldweg in Sachsen-Anhalt entdeckt

Erfurt. Die Eigentümer des gestohlene Autos hatten den Diebstahl noch gar nicht bemerkt. Der Fahrer konnte unerkannt flüchten.

Mehrere Streifenwagen, ein Hubschrauber und ein Fährtenhund suchten Montagnacht nach einem geflüchteten Autodieb. Zuvor wollte eine Polizeistreife einen Autofahrer auf einer Landstraße im Landkreis Sömmerda kontrollieren. Der noch unbekannte Fahrer konnte aber flüchten und lieferte sich im weiteren Verlauf eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei, die erst auf einem Waldweg in Burgholzhausen in Sachsen-Anhalt endete. Von dem Fahrer fehlt bislang jede Spur. Wie sich herausstellte, war das Auto (im Wert von 40.000 Euro) zuvor in Erfurt gestohlen worden. Die Eigentümer hatten den Diebstahl laut Angaben der Polizei noch gar nicht bemerkt.

