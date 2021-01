In Erfurt kommt die „Mörderische Nachtmusik“ auf die Bühne

Sonderlich gruselig geht es nicht zu im Krimikonzert „Mörderische Nachtmusik“, obwohl es einen Toten gibt. Vielleicht auch eine weibliche Tote.

So genau wollen es die Macher noch nicht verraten. Dennoch kommt das neue Krimikonzert im Theater am Palais eher unterhaltsam als bluttriefend daher, mit Musik, die sich auch fast 250 Jahre nach ihrer Entstehung noch nicht abgenutzt hat. Nicht ganz zufällig erinnert das neueste Bühnenwerk des Theaters in der Michaelisstraße 30 im Titel an Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“. Und die klingt nicht nur in Film, Fernsehen und Radio häufig an, sondern wird auch vom Streichquartett des Erfurter Kammermusikvereins in diesem Krimi zum Mitraten aufgeführt.

Die Handlung spielt 1787, im Entstehungsjahr der Serenade Nr. 13 für Streicher in G-Dur KV 525, die zu den populärsten Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart gehört und unter dem Namen „Eine kleine Nachtmusik“ bekannt ist. Bei einer Soiree im Schloss des Grafen Ehrenstein - verkörpert von Sten Mitteis - sollen die neuesten Werke des gerade erst berühmt gewordenen jungen Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart von seinem „hofeigenen“ Streichquartett zu Gehör gebracht werden. Das sind neben der mörderischen Nachtmusik noch zwei weitere Stücke von Mozart.

Im echten Leben auch Berufsmusikerin ist Susanne Tautz-Bernhard ein Fan der Krimi-Dinner-Reihe. Sie wollte Musik und Krimi miteinander verbinden. „Genreübergreifend beziehungsweise grenzüberschreitend – das finde ich spannend“, sagt sie. Daraus erwuchs die Idee zum Krimikonzert.

Nach dem Mord auf der Bühne deuten sich die verschiedensten Motive aller Beteiligten an. Es geht um Affären, Intrigen, Selbstverwirklichung. Und das Publikum soll mitraten, wem aus dem illustren Kreis es den Mord zutraut. Keine Sorge: Im Stück steht der Mörder (die Mörderin) bereits fest. Die Zuschauer können niemandem etwas ans Zeug flicken.

Regie führt Heinrich Kus. Und er hat unter anderem die Aufgabe, den Text der Musiker theater-sprechreif klingen zu lassen. Doch er ist zuversichtlich nach den ersten Versuchen. „Bei der Leseprobe klang es ganz hübsch“, findet auch Eugen Mantu. Dem Solocellisten des Philharmonischen Orchesters am Theater Erfurt und Vorsitzenden des Erfurter Kammermusikvereins ist es besonders wichtig, auf die nicht erst seit jetzt bestehenden Kooperationen des Theaters Erfurt mit anderen lokalen Akteuren der Kulturszene hinzuweisen. Speziell für die „Mörderische Nachtmusik“ des Theaters im Palais wird aber in den kommenden Tagen noch ein Vertrag unterzeichnet.

Die Musiker sind Gundula Mantu (Violine), Susanne Tautz-Bernhard (Violine, Idee und Text), Thomas Leipold (Viola) und Eugen Mantu (Violoncello).

Eine kleine Hör-Kostprobe wollen die Theater- und die Streichquartett-Mannschaft nächste Woche auf der Homepage des kleinen Theaters platzieren. Karten für das musikalische Stück mit krimineller Energie werden rechtzeitig in der Michaelisstraße 30 und höchstwahrscheinlich auch über die Vorverkaufskasse des Theater Erfurt angeboten.

Das hängt allerdings ebenso wie der genaue Termin für die Premiere von der Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens ab und den Möglichkeiten, die bleiben. „Plan A ist auf jeden Fall der 19. Februar als Tag der Premiere“, sagt Regisseur Kus. 20.05 Uhr soll es losgehen. „Klappt der 19. Februar nicht, stehen wir in den Startlöchern und legen los, sobald es geht. Ebenfalls um 20.05 Uhr“, ergänzt Cellist Mantu.