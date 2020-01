Zu sehen ist die Straßenbahnhaltestelle „Büropark Airfurt“ in Erfurt.

In Erfurt nutzen mehr Menschen Bus und Straßenbahn

Wie die Stadtwerke Erfurt auf ihrer Internetseite verkünden, sind die Fahrgastzahlen für Bus und Straßenbahn seit 2016 kontinuierlich angestiegen. Im Jahr 2018 waren 53,7 Millionen Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln der Erfurter Verkehrsbetriebe (EVAG) unterwegs – das höchste Ergebnis seit Jahren. Damit stieg die Zahl derer zum Vorjahr (52.4 Millionen) um 2,6 Prozent.

Laut Myriam Berg (EVAG-Vorstand) stieg die Zahl der Fahrgäste allein im Stadtgebiet auf 600.000. Das entspricht einem Anstieg von einem Prozent zum Vorjahr. Einen starken Anstieg gab es auch im 4. Jahresquartal, was an den vielen Gästen des Erfurter Weihnachtsmarktes liegt.

„Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen auf die umweltfreundlichen Alternativen von Bus und Straßenbahn setzen“, freut sich Berg. Man wisse, dass einzelne Straßenbahnlinien in Erfurt vermehrt genutzt werden. Hier will man zukünftig auf neue Triebwagen, deren Produktion im Sommer starten soll, setzen. Mit einer Gesamtlänge von 42 Metern bieten diese, laut Berg, den Fahrgäste wesentlich mehr Platz. Ende 2020 sollen die ersten Straßenbahnen durch Erfurt rollen.

Einen positiven Trend gibt es auch bei der täglichen Nutzung des Busangebotes. Im vergangenen Jahr nutzten demnach rund 600.000 Menschen die insgesamt 26 Linien des Stadtbusverkehrs. Die fünf Regionalbus-Linien nutzten 100.000 Menschen.

Die meistgenutzten Haltestellen in Erfurt sind der Anger und der Hauptbahnhof. Im 1. Quartal stiegen am Anger im Schnitt über 57.000 Personen ein und aus. Am Hauptbahnhof waren es über 46.000 Fahrgäste pro Werktag.

Und auch bei den Abo-Zahlen gab es eine positive Entwicklung. „Anfang dieses Jahres werden wir wohl die 30.000-er Marke knacken“, freut sich Myriam Berg. Besonders erfolgreich sei das „Abo Plus“, mit welchem ab 18 Uhr ein Erwachsener und zwei Kinder bis 14 Jahre den Nahverkehr nutzen können.