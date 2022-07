In Erfurt wird auch samstags gebaut

Erfurt. In der Schillerstraße werden neue Straßenbahngleise verlegt.

Im Zeitplan liegen laut den Erfurter Verkehrsbetrieben die Bauarbeiten in der Schillerstraße zwischen dem Kaffeetrichter und Stadtpark. Hier werden neue Gleise verlegt. Daher ist die Schillerstraße stadteinwärts gesperrt. Seit dem 11. Juli wird gebaut, geplant ist bis 2. September. Auch Samstags müssen die Bauarbeiter immer mal ran, „das ist ein Puffertag“, mein Hannes Sperling von den Stadtwerken. Wenn es beispielsweise wie jetzt zu heiß ist, seien die Arbeitstage etwas kürzer – und das werde dann samstags ausgeglichen. Parallel sollen die ganzen Sommerferien über Arbeiten an Straßenbahngleisen, an einer Gasleitung und an der Radverkehrsanlage auf der Südseite des Schmidtstedter Knotens erfolgen. Das Chaos hat längst begonnen – und hält weiter an.