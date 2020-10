Thomas Michael Langelotz steht in einem Büro der TML-Studios. Die Grafiker arbeiten an neuen Computerspielen.

In einem Büro an der Erfurter Haarbergstraße baut TML-Mitarbeiter Daniel an seinem Computer Häuser für Berlin. Eric setzt ein holländisches Dorf in eine Dünenlandschaft, und Attila teilt die Welt in Abschnitte auf, damit der Verkehr im Fernbus-Simulator ruckelfrei fließen kann.