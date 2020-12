In Erfurter Künstlerwerkstätten entsteht Poesie in Email

Wenn es um Kunst, Email und die internationale Schmuckszene geht, beginnen ihre braunen Augen zu leuchten und ihre Wangen färben sich rot voll freudiger Mitteilungsbereitschaft – so heißt es in der Thüringer Künstlerszene über Mandy Rasch. Die gelernte Goldschmiedin, die seit März dieses Jahres die Künstlerwerkstätten der Stadt Erfurt leitet, nennt sich selbst „infiziert von der Technik und den damit verbundenen künstlerischen Möglichkeiten“. Was sie als Variationen probiert, gibt sie gern als Kenntnisse weiter – in Al Ain, Abu Dhabi, Ulan Bator, Graz und nicht zuletzt in Erfurt.