In Firma eingebrochen - Angelausrüstung gestohlen - Im Supermarkt in die Kasse gegriffen

Erfurt. Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

In Firma eingebrochen

In der Nacht zu Mittwoch suchten Einbrecher in Vieselbach eine Firma in der Heinrich-Sorge-Straße auf. Sie hebelten die Eingangstür eines Bürogebäudes auf. So gelangten sie in eine Lagerhalle. Die Täter durchwühlten Schränke und stahlen diverses Werkzeug sowie Bargeld. Dabei beschädigten sie mehrere Türen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Angelausrüstung gestohlen

Einem passionierten Angler aus Erfurt war Mittwochnachmittag nicht zum Lachen zu Mute. Er war in den Keller seines Wohnhauses in der Johannesvorstadt gegangen. Hier bemerkte er zwei aufgebrochene Kellerboxen. Auch das Abteil des 40-jährigen Mannes war betroffen. Mit Ärger musste er feststellen, dass es Diebe auf seine Angelausrüstung abgesehen hatten. Unbemerkt stahlen die Täter unter anderem Angelruten und Zubehör im Wert von fast 5.000 Euro.

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Supermarkt in die Kasse gegriffen

In der Erfurter Stauffenbergallee betrat am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr ein unbekannter Mann mit seinem Begleiter einen Supermarkt. Unter dem Vorwand, Tierfutter kaufen zu wollen, ging der Täter zur Kasse. Als die Kassiererin nichtsahnend die Kasse öffnete, griff der Mann in das Geldfach. Er erbeutete Bargeld und flüchtete anschließend mit seinem Begleiter aus dem Laden. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Der Mann war etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er war bekleidet mit einer dunklen Jeanshose, einem dunklen Pullover und grauer Weste. Außerdem hatte er einen grauen Rucksack bei sich. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 263853 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Zwei Feuerwehrmänner bei Brand in Erfurt verletzt