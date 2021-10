In Nordhäuser Kirche randaliert

Nordhausen/ Kehmstedt. 17-Jähriger Zweirad-Fahrer verunglückt - Meldungen der Polizei Nordhausen.

Die meisten gehen in ein Gotteshaus, um zu beten. Doch ein 30-Jähriger meinte, darin randalieren zu müssen. Donnerstagmittag nahm die Polizei eine Anzeige dazu auf. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte sie noch nicht beziffern. Der Täter erhielt ein Hausverbot.

Krad-Fahrer in Kehmstedt verletzt

Ins Krankenhaus musste am Freitagfrüh ein 17-Jähriger Krad-Fahrer. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Zweirad, mit dem er auf der Hauptstraße in Kehmstedt fuhr und stieß gegen ein geparktes Auto. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt, heißt es in der Polizeimeldung.