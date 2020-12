In Paketlager eingebrochen - Unbekannte schlagen 25-Jährigen und rauben ihn aus - 45 Corona-Verstöße

In Paketlager eingebrochen

In einen Getränkemarkt im Norden von Erfurt brachen in der vergangenen Nacht Unbekannte ein. Über ein Fenster gelangten die ungebetenen Gäste ins Objekt und machten sich in einem Lagerraum zu schaffen. Dort wurden Paketsendungen aufbewahrt. Ob sich die Diebe an diesen bedienten, ist bisher noch unklar. Bei ihrem Treiben lösten die Langfinger Alarm aus und flüchteten.

Unbekannte schlagen 25-Jährigen und rauben ihn aus

Sonntagabend wurde in Erfurt ein 25-Jähriger ausgeraubt. Der Mann war auf dem Nachhauseweg, als er gegen 22 Uhr von drei unbekannten Männern in der Erfurter Grüngasse angesprochen wurde. Gemeinschaftlich schlugen sie mehrere Minuten auf ihn ein. Sie stahlen ihm seine Geldbörse und den Autoschlüssel. Zudem entrissen sie ihm Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Leicht verletzt begab sich der Mann zu einer Polizeidienststelle. Die Täter flüchteten. Von ihnen fehlt bislang jede Spur.

Geld abgehoben

Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag aus einem Pkw in Erfurt-Vieselbach eine Handtasche. Neben persönlichen Gegenständen gelangten die Langfinger u. a. auch an eine Kreditkarte. Über 500 Euro Bargeld wurden daraufhin vom Konto des 37-jährigen Geschädigten abgehoben. Die Polizei weist noch einmal daraufhin, PIN und Geldkarten immer getrennt voneinander aufzubewahren. Nur so ist im Falle eines Diebstahls die Geldkarte für den Langfinger nutzlos.

45 Corona-Verstöße festgestellt

Am Wochenende stellte die Erfurter Polizei 45 Verstöße gegen die Corona-Eindämmungsverordnung fest. Es handelte sich um Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung, das Nichteinhalten des Mindestabstandes, nicht/ falsches Tragen vom Mund-Nasen-Schutz oder Ansammlungen von mehreren Personen. Von allen Personen wurde die Identität festgestellt. Die Verstöße ahnden später die Stadt Erfurt.

