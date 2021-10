In Riethnordhausen wird erstmals Open Air Kirmes gefeiert.

Riethnordhausen. Kirmesgesellschaft lädt heute nach Nurzen zum Bändchentanz und am Sonntag zum Nageln ein

Im vergangenen Jahr hatte man sich wegen der Corona-Auflagen auf den Kirmesgottesdienst beschränken müssen – in diesem Jahr wird wieder gefeiert.

Vom heutigen Freitag bis zum Sonntag wird in Riethnordhausen Kirmes gefeiert, organisiert in kürzester Zeit. Orientiert an den aktuellen Hygieneregeln des Sömmerdaer Landkreises – aber mit vollem Programm. Dieses beginnt am heutigen Freitag, 17 Uhr, mit dem Kirmesgottesdienst in der St. Bonifatius-Kirche und danach, ab 19 Uhr, erstmals mit einem Open-Air Kirmesfest auf dem Sportplatz. Es werden dafür offene Zelte aufgestellt, es wird für Verpflegung gesorgt sein und mit den „Vagabunden“ auch noch für Live-Musik. Auch eine abgespeckte Version des Programms der Kirmesgesellschaft wird präsentiert, kündigt Patrick Voigt, der Vorsitzende des Kirmesvereins an – und eine wärmende, von der Feuerwehr betreute Feuerschale. An den Traditionen soll trotz Pandemie schließlich festgehalten werden.

Dazu gehöre auch der Bändertanz der Kirmesgesellschaft zu dem heute gleich nach dem Gottesdienst eingeladen wird, auf dem von der Feuerwehr gut ausgeleuchteten Platz vor der ehemaligen Schänke. Dazu gehören auch die von „Doomsday“ begleiteten Ständchen, für die sich die 30-köpfige Kirmesgesellschaft am Samstag ab 9 Uhr ausgiebig Zeit nehmen will. Im Vereinsheim wird sich danach zu einem geselligen Zusammensein getroffen – nach dem ebenfalls im Rahmen der Kirmes organisierten Fußballspiel SV Concordia Riethnordhausen II gegen den FSV Udestedt 1991.

Vor der Kirmes-Beerdigung wird es am Sonntag noch einen Frühschoppen geben. Traditionell werden sich bei diesem dann die Kirmesburschen im Nageln messen – versuchen mit möglichst wenigen Schlägen und ohne Verletzungen, einen 100er Nagel bis zum Kopf in einem Balken zu versenken. Für die kleinen Besuchern wird es Kinderkarussell geben.