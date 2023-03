In Schloss Molsdorf: Gebrüder Grimm nur für Erwachsene

Rotkäppchen spricht – so heißt die Ausstellung von Julia Kneise in Schloss Molsdorf.

Erfurt. Märchen, einmal nicht für Kinder, gibt es in Schloss Molsdorf zu hören. Vorgelesen von der Erfurter Schauspielerin Julia Maronde.

Die in Eisenach geborene und in Erfurt lebende Malerin Julia Kneise zeigt in Schloss Molsdorf ihre Ausstellung „Rotkäppchen spricht". Am Samstag, 18. März, bietet sie ab 16.30 Uhr den Rahmen für die Lesung „Grimm für Erwachsene“: Julia Maronde liest, Saxophonist Robert Fränzel begleitet sie. Der Eintritt ist frei.

Um 19.30 Uhr beginnt das 1. Molsdorfer Schlosskonzert 2023 im Festsaal. Es steht unter dem Motto „Sonaten-Abend“ und wird von Gundula Mantu (Violine) und Anja Kleinmichel (Klavier) gestaltet.

Wegen einer Baustelle ist die Ortsdurchfahrt von Molsdorf immer noch gesperrt. Erreichbar ist der Parkplatz zum Schloss über die Abfahrt Erfurt-Ichtershausen-Molsdorf.