In Vieselbach wird eine Containerschule gebaut

Vieselbach Die Bauvorbereitung beginnt in dieser Woche. Mit dem Umzug in den Ferien wird es aber nichts mehr

Auf dem Vieselbacher Mühlplatz sollen in dieser Woche die Vorbereitungsarbeiten für eine Containerschule beginnen. Das teilten Vertreter der Auftragnehmer mit, als sie am Montag zu einer Beratung auf dem vorübergehenden Schulstandort zusammenkamen.

Die von der Stadt angemietete Containerschule bildet das Ausweichobjekt für die Grundschule im Ost-Erfurter Ortsteil. Die alte Schule, die in den letzten Jahren nur noch dank einer Ausnahmegenehmigung in Betrieb bleiben durfte, soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Sie ist nicht nur in die Jahre gekommen, sondern erfüllt auch durch ihre verwinkelte Struktur längst nicht mehr die Anforderungen an einen zeitgemäßen Schulstandort.

Den Auftrag zum Abriss hat die Stadt bereits vergeben. Erste Nebengebäude wurden bereits abgerissen.

Die Pläne für den Neubau sehen eine moderne, barrierefreie Dorfschule vor, die das Zentrum des Ortes bilden soll. Die Planer entwarfen ein zweigeschossiges „U“ mit einem eingeschossigen Anbau und zwei Schulhöfen. Das Foyer kann für Veranstaltungen genutzt werden.

Nach den jüngsten Plänen sollte der Umzug der Schüler in die Containerschule in den Winterferien erfolgen. Laut Baudezernent Alexander Hilge (SPD) ist eine etwa einmonatige Verzögerung aufgetreten. Er rechnet mit dem Aufstellen der Container in der ersten Februarhälfte.

„Der Umzug in den Ferien funktioniert nicht ganz, aber da es sich um eine kleine Schule handelt, ist der Umzug nicht sehr kompliziert“, sagt Hilge. Das Vorgehen sei mit der Schulleitung abgesprochen.

Der Gesamtzeitplan sei durch die leichte Verzögerung beim Umzug nicht in Gefahr. Die Bauzeit der neuen Schule einschließlich Abriss sollte etwa zwei Jahre betragen.