Die Erfurter Autorin Ingrid Annel liest am Dienstag auf der Lesebühne der Bundesgartenschau.

Ingrid Annel auf der Buga-Lesebühne in Erfurt

Erfurt. Thüringer Schriftstellerverband lädt zur Buga jeden Dienstag in den Karl-Foerster-Garten des Egaparks

Unter dem Titel „Blühende Literaturlandschaften“ firmiert eine Lesebühne für Thüringer Autorinnen und Autoren, die wöchetntlich auf dem Buga-Gelände Egapark stattfindet. Jeden Dienstagabend um 18.30 Uhr wird es im Karl-Förster-Garten literarisch. Aus ganz Thüringen reisen sie an, um aus erfolgreichen, neuen oder auch noch unveröffentlichten Texten zu lesen. In dieser Woche liest Ingrid Annel märchenhafte Geschichten aus ihrem wunderbaren Buch „Ein Kleid ganz aus Schnee“. Eine Woche später ist Ulf Annel, der die Veranstaltungsreihe für und mit dem Verband der Thüringer Schriftstellerinnen und Schriftsteller initiiert hat, dran und gibt Einblicke in „Die unglaubliche Geschichte Thüringens“. Mit dabei ist dann Jürgen Adlung, der die Lesung musikalisch umrahmt.

Wöchentlich Veranstaltungen bis zum Ende der Buga

Bis Ende September stehen die weiteren Termine fest. So kommen dann u.a. auf die Jugendbuch-Bestseller-Autorin Antje Babendererde (Liebengrün), die Lyrikerin Annerose Kirchner (Gera) und oder der Autor dieser Zeitung, Frank Quilitzsch in den Karl-Foerster-Garten, der sich unteren Bereich der Ega befindet.

Lesung, Ingrid Annel, 22.Juni, 18.30 Uhr, Egapark