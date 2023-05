Initiative „Seebrücke“ holt in Erfurt aus dem Bürgeramt ihre Wegweiser zurück

Erfurt. Die Initiative kritisiert mit Aktionen die europäische Flüchtlingspolitik. Ziel war diesmal mit doppelter Ziel das Bürgeramt.

Das Ordnungsamt kassiert „Wegweiser“, die die Initiative „Seebrücke Erfurt“ im Stadtgebiet aufgestellt hat, ein. Die Aktivisten holen sie sich nun am Dienstagnachmittag als Auftakt einer Demonstration wieder ab.

Was fast eine kuriose Anmutung hat, soll aber auf den ernsten Hintergrund weisen. So hatte die „Seebrücke Erfurt“ orange „Wegweiser“ aufgestellt, um auf Orte der Abschottungspolitik hinzuweisen. So waren auf den Wegweisern Orte aufgeführt, wo sich die europäische Flüchtlingspolitik besonders drastisch auswirke. So etwa an der Grenze zwischen Polen und Belarus, wo – so der Vorwurf der „Seebrücke“ – Flüchtlinge bei so genannten „Push backs“ wieder über die EU-Außengrenzen abgeschoben werden.

Wie auch die Stadtverwaltung auf Anfrage sagte, hätte es für zwei der Wegweiser keine Genehmigungen gegeben, sie im öffentlichen Raum aufzustellen. Daher hätte der Ordnungsdienst gehandelt.

Das Bürgeramt sei indes, so die „Seebrücke“ in einer Mitteilung, auch ein Ort des Protestes, weil „dort sitzt auch die Erfurter Ausländerbehörde – ein Ort der Abschottung, der vielen Migrant*innen und Geflüchteten das Leben schwer macht, eine rassistische Politik und Willkür umsetzt und abschiebt“.