Internationales Treffen in den Erfurter Künstlerwerkstätten

Erfurt. Zehn nationale und Internationale Schmuckkünstler treffen sich in Erfurt zum Austausch und zur Zusammenarbeit.

Zum 18. Schmucksymposium treffen sich nationale und internationale Kunstschaffende vom 17. Juli bis zum 1. August in Erfurt. Wie auch in den letzten Jahren wird es für Interessierte am Dienstag, 27. Juli, von 13 bis 18 Uhr bei einem „Tag der offenen Tür“ in den Künstlerwerkstätten in der Lowetscher Straße 42c die Möglichkeit geben, den Kunstschaffenden bei ihrer Arbeit über die Schultern zu schauen.

Die Ergebnisse des intensiven Austauschs und der Zusammenarbeit, werden anschließend in einer Sonderausstellung im Angermuseum Erfurt ab Samstag, 31. Juli, der Öffentlichkeit präsentiert. Zu jedem Symposium entsteht ein Katalog, der die Zusammenkunft dokumentiert. 1984 von den Erfurter Schmuckkünstlern Uta Feiler, Rolf Lindner und Helmut Senf initiiert, findet das Schmucksymposium seit 1994 in den Künstlerwerkstätten der Stadt Erfurt statt. Dabei treffen sich maximal zehn Kunstschaffende im Zweijahresrhythmus zum intensiven gemeinsamen Arbeiten und Austauschen.

Alexandra Bahlmann als Erfurter Stadtgoldschmiedin ist dabei

Auch der jeweilige Erfurter Stadtgoldschmied bzw. die aktuelle Erfurter Stadtgoldschmiedin – dieses Mal Alexandra Bahlmann – ist fester Bestandteil des Symposiums. In Zusammenarbeit mit dem Verband Bildender Künstler Thüringen mit lokalen Schmuckkünstlerinnen und Schmuckkünstlern wird das Symposium gestaltet und organisiert.

Neben der Förderung internationaler und nationaler Kontakte steht gleichwertig das Schaffen fertiger Werkstücke, das Anfertigen von Skizzen und Arbeitsproben sowie das Ausprobieren und Weiterentwickeln neuer Techniken im Fokus. Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler 2021 sind David Bielander (Schweiz) Babette Boucher (Frankreich), Danni Chen (China), Barbora Jamrichová (Slowakei) und aus Deutschland Felix Lindner, Florian Milker, Mandy Rasch, Karola Torkos und Alexandra Bahlmann.

Weitere Informationen:www.erfurter-schmucksymposium.de