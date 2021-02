Inzidenz-Wert nähert sich wieder der 100

Nach vielversprechenden Werten in den vergangenen Tagen vermeldet das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt wieder einen deutlichen Anstieg der Zahl der Neuinfizierten. Innerhalb der letzten 24 Stunden wuchs sie um 62, was auch den Inzidenzwert in die Höhe treibt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt nunmehr bei 91,6 und somit wieder knapp unter der viel beschworenen 100er-Marke, die auch als entscheidend für mögliche Lockerungen etwas beim Neustart in den Schulen angesehen wird. Am Vortag wurde die 7-Tage-Inzidenz noch mit 69,2 angegeben.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 80 auf 4272 gestiegen. 164 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 456 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.