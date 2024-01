Irritationen um neue Erfurter Gleichstellungsbeauftragte

Erfurt Carola Hettstedt, die Behindertenbeauftragte der Stadt, soll die Hälfte ihrer Arbeitszeit dem Thema Gleichstellung widmen. Das ist unklug, findet Karola Stange (Linke).

Kritik wird laut an der Neubesetzung der Stelle einer Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Erfurt. Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) hatte noch vor Jahresende Carola Hettstedt in dieses Amt berufen. Sie werde dieses Amt amtierend bekleiden, zusätzlich zu ihrer Position als kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, hatte Bausewein verkündet. Karola Stange (Linke) sieht darin eine Schwächung der bisherigen Funktion von Carola Hettstedt und „keine kluge Entscheidung“.

Als Behindertenbeauftragte müsse sich Hettstedt unter vielen anderen Aufgaben dringend um den Maßnahmenplan zur UN Behindertenrechtskommission kümmern - und das mit voller Kraft. Die Hälfte ihrer Arbeitszeit, nämlich 20 Wochenstunden als Beauftragte für Menschen mit Behinderungen, finanziere außerdem das Land. Hier seien schon deshalb keine Abstriche möglich, so Stange.

Nachfolgerin soll per Ausschreibung gefunden werden

Als Stellvertreterin der neuen Gleichstellungsbeauftragten fungiert Ramona Stöckigt, die vor Jahren bereits als Stellvertreterin der langjährigen Gleichstellungsbeauftragten Birgit Adamek tätig war. Für Bausewein ist damit klar: „Damit ist das Büro wieder besetzt und die anfallenden Aufgaben können ordnungsgemäß erledigt werden.“ Zur weiteren Vorgehensweise erklärte er, dass zuerst der Ausgang des laufenden Gerichtsverfahrens um die Entlassung der vorherigen Amtsinhaberin abgewartet werden müsse, eine mögliche Neubesetzung solle über eine öffentliche Ausschreibung erfolgen. Mary-Ellen Witzmann war erst beurlaubt, dann fristlos gekündigt worden, nachdem sie Verdachtsfälle von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen am Theater unserer Zeitung bestätigt und so Ermittlungen in Gang gebracht hatte.

Für sie eine Nachfolgerin zu finden, werde sich schwierig gestalten, ist Karola Stange überzeugt, zumal das Gericht ihrer Information nach frühestens in vier Monaten ein Urteil sprechen werde. Überhaupt sei es lange geübte Praxis in der Stadtverwaltung, dass derartige Ausschreibungen häufig ein Jahr und länger in Anspruch nähmen. Für eine so lange Zeit könne eine Beauftragte für Menschen mit Behinderungen nicht nur mit halber Kraft in dieser Funktion arbeiten, so Stange.