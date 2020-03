Italienisch gelassen auf Einschränkungen im Alltag reagieren

Paul Löwe ist in Erfurt geboren und lebt schon fast zehn Jahre lang in einem kleinen Dorf nahe Bozen in Südtirol. Seit einer reichlichen Woche steckt der 31-Jährige mittendrin in der von der Regierung verhängten Ausgangssperre: Die Corona-Krise, hat auch Italien derzeit fest im Griff. Nun häufen sich bei dem gebürtigen Erfurter Nachfragen – telefonisch, per E-Mail oder in sozialen Netzwerken. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

Weil so viele Freunde und Verwandte aus Thüringen, auch seine Eltern aus einem Dorf in der Nähe von Erfurt, sich melden und wissen wollen, was in Südtirol wirklich los ist, beschleicht ihn langsam das Gefühl, in Deutschland glauben alle, jeder Italiener hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt. Deshalb wollte er als ganz normaler und vermutlich von den Coronaviren freier Bürger schildern, was den Alltag der Südtiroler gerade bestimmt. Leere Straßen gibt es auf jeden Fall. Und sonst?

Wer die Wohnung verlässt, muss eine Eigenerklärung bei sich tragen

Als ich ihn telefonisch erreiche, kommt er gerade von ein paar Sporteinheiten aus dem Garten zurück. Das ist erlaubt. Will er seine Wohnung jedoch verlassen, in der er mit seiner Freundin und Hund Elli lebt, muss er einen Zettel mit sich tragen, der sich Eigenerklärung nennt. „Die Polizei ist unterwegs und kontrolliert“, beschreibt er. „Verstöße können bis zu 300 Euro kosten, die drohen auch mit Gefängnis.“

Wege zur Arbeit, ins Krankenhaus, zum Arzt oder zur Apotheke und zurück in die Wohnung sind hingegen nicht verboten. Gassigehen mit Hund auch nicht. Lebensmittelläden und Tankstellen haben geöffnet. „Es hat mich ein bisschen überrascht, aber die Leute halten sich an die Dekrete“, hat Paul Löwe beobachtet.

„Die Straßen in unserem Dorf sind leer.“ Vor dieser Ausgangssperre seien die Anordnungen nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen, glaubt er. So wie derzeit in Deutschland, was er aus der Ferne aufmerksam verfolgt.

Die Menschen in der Region Bozen halten sich so viel wie möglich in ihren eigenen vier Wänden auf. Oder eben im Garten. Zudem haben sie ihre Kreativität entdeckt. „An den Häusern wird herumgeschraubt, gesägt, gemalert. Sie unternehmen viel mit ihren Kindern“, hat er beobachtet.

Einen Ansturm auf Baumärkte wie gerade in Deutschland kann er allein deshalb nicht bestätigen, weil er dazu in die Stadt fahren müsste, was er nicht darf. Aber auf jeden Fall tut sich einiges im privaten Raum, die Leute unternehmen viel mit ihren Kindern, weil ja Schulen und Kindergärten auch geschlossen haben.

Kinder sind auch so ein Stichwort. Paul Löwe arbeitet in einem Hotel unweit von Meran als Kinderbetreuer. Die Saison sollte dort Ende März wieder beginnen. Wegen der Corona-Epidemie und der dadurch ausbleibenden Gäste wird die Saisonpause nun wohl länger dauern.

Seine Freundin arbeitet in einem Büro, wo von den fünf Mitarbeitern immer nur einer anwesend sein darf. Demnächst ist sie mit „Zwangsurlaub“ an der Reihe, der dann im Sommer fehlt.

Gesundheitswesen Südtirols geht es noch besser als in der Lombardei

In Südtirol scheint schon jetzt schön die Sonne. 20 Grad Celsius kann man aus hiesiger, thüringischer Sicht schon als frühsommerlich bezeichnen. „Mir ist einfach wichtig, in Richtung Heimat zu erzählen, dass die Südtiroler die Alltagsbeschränkungen mit eher italienischer Gelassenheit nehmen. Abwarten.

Tee trinken. Die Sonne scheint“, sagt er. Und räumt ein: „Die Region Lombardei stößt im Gesundheitswesen absolut an ihre Grenze, davon sind wir in Südtirol laut Medien aber noch nicht so schlimm betroffen, worüber ich sehr froh bin.“