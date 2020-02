Xuzhou/Erfurt. Die chinesische Partnerstadt Xuzhou feilt wie Erfurt an einem Radwegekonzept und bietet viel Kultur. Reisepläne wegen Corona auf der Kippe

Jadeschnitzer und Terrakotta-Krieger in Erfurts Partnerstadt

Manchmal bremst nicht nur die Entfernung enge städtepartnerschaftliche Kontakte. Die aktuelle Coronavirus-Epidemie in China könnte einen geplanten Besuch einer Erfurter Delegation in Xuzhou platzen lassen. Eine vorsichtig in diese Richtung zielende Aussage von Xuzhous Pressesprecherin Wenxin Viola Xu bestätigte auch ihre Erfurter Kollegin Heike Dobenecker. Demnach war die Reise der Erfurter für Ende April angepeilt worden. Nun steht hinter den Plänen erst einmal ein Fragezeichen.

Freundschaft zwischen den Städten vertiefen und festigen Ungeachtet dessen nimmt man sich in Erfurts chinesischer Partnerstadt vor, im Jahr 2020 die „Freundschaft zwischen den beiden Städten weiter zu festigen und zu vertiefen.“ Etwa durch einen Kulturaustauschplan. Die Partnerstadt Xuzhou, aus der Provinz Jiangsu, liegt im Osten Chinas, etwa auf halbem Weg zwischen Peking und Shanghai. Die Stadt beeindruckt mit einer Einwohnerzahl von etwa 8,6 Millionen, welche eine Fläche bewohnen, die zwölfmal so groß ist wie Berlin. Die Hauptbevölkerung sind Han-Chinesen, so wie 92 Prozent des Landes. 83 Parks in der Stadt mit mehr als 8 Millionen Einwohnern Zwischen Stadtgrenzen finden sich nur dichte Siedlungsgebiete sondern auch ländliche Flächen und besondere Naturlandschaften. So kann man dort wandern, Berge besteigen und heiße Quellen besuchen. Zudem bietet die Stadt 83 Parks und Grünanlagen, sodass man in der Millionenstadt auch eine andere Atmosphäre und Entspannung erfahren kann, wie Sprecherin Wenxin Viola Xu, berichtet. In Xuzhou sei ein wesentlicher Faktor für die Zufriedenheit der Bevölkerung das Einkommen, gefolgt von zwischenmenschlichen Beziehungen und öffentlichen Einrichtungen und Umfeld. Ein besonderes Augenmerk legt die Stadt dabei auf ihre Stadtplanung, Stadtverkehr und -kultur. Denn auch kulturell hat die Stadt einiges zu bieten. Die Huaihai-Jadeschnitzerei bekommen immer mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung. Dabei handelt es sich um eine jahrtausendalte Tradition, welche auf der Han-Jade-Kultur basiert. Eins der ersten Werke überhaupt war der Jadepanzer, eine Schutzkleidung für den Kaiser. Jade wurde und wird als Schmuckstein oder Heilstein verwendet, der sich aus verschiedenen Mineralien zusammensetzt. Armee aus Figuren ins Grab des Kaisers gegeben Eine weitere Sehenswürdigkeit ist eine Terrakotta-Armee aus Figuren, welche mit in das Grab des toten Kaisers gelegt wurde. Diese sollte die Macht des Kaisers demonstrieren und ihren Herrscher im Leben nach dem Tod beschützen. Knapp 5000 Soldaten, Pferde, Waffen und weitere Gegenstände aus Terrakotta wurden gefunden. Das Xuzhou Museum der Terrakotta-Soldaten und Pferde hat allerdings deutlich kleinere Figuren als das berühmtere, jedem China-Liebhaber bekannte, durch eine große Halle überdachten Terrakottasoldaten des ersten Kaisers von China aus der Qin-Dynastie in Xian. Dennoch ist die Terrakotta-Armee von Xuzhou die einzige eines Kaisers der Han-Dynastie. Genauso wie das Han-Grab von Xuzhou sind somit auch diese kleineren Figuren Wahrzeichen der Han-Dynastie, welche über 400 Jahre anhielt. Doch nicht nur geschichtlich hat Xuzhou was zu bieten. Auch kulinarische Spezialitäten stehen auf dem Plan: würzige Xuzhou-Suppe, Weiwei-Sojamilch und Yaowan-Mungobohnenbraten. Letzterer ist ein Gericht mit Fleisch, Gemüse und zumeist Reis. Extra Straßen nur für nicht motorisierte Fahrzeuge gebaut In Bezug auf Nachhaltigkeit verfolgt die Stadt laut Sprecherin Wenxin Viola Xu das Ziel, Radfahrern optimale Bedingungen zu ermöglichen. Dafür hat Xuzhou spezielle Straßen für nicht motorisierte Fahrzeuge erbaut. In Folge dessen belegten sie den zweiten Platz in den „National Favourite Riding Cities“. Inzwischen sind Fahrräder – wieder – ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens geworden.