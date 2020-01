Joachim Król liest „Der erste Mensch“ am Erfurter Theater

Einer der gefragtesten und bekanntesten Schauspieler des deutschen Films ist im Rahmen seiner aktuellen Lesereise am Sonntag, 19. Januar, zu Gast im Theater: Joachim Król. Mit Albert Camus’ unvollendetem Manuskript „Der erste Mensch“ erzählt Król die unglaubliche Geschichte einer Kindheit. Als Schauspieler einem Millionenpublikum bekannt geworden ist Joachim Król unter anderem als schwuler Norbert in „Der bewegte Mann“. Außerdem war er im Frankfurter Tatort als Kommissar Frank Steier zu erleben und als Ermittler Guido Brunetti in den Venedig-Krimis nach Donna Leon. Im Kino sah man Król zuletzt in der Verfilmung der Hape Kerkeling-Biografie „Der Junge muss an die frische Luft“.

Sie entführen mit Ihrer Lesung Ihre Zuhörer nach Algerien. Waren Sie schon einmal dort?

(lacht) Muss man in Lübeck gewesen sein, um Thomas Mann lesen zu können?

Und waren Sie in Erfurt? Was verbinden Sie mit dieser Stadt?

„Willy Brandt ans Fenster“, „Rot-Weiß“ und „die Freunde der Italienischen Oper“.

Albert Camus „Der 1. Mensch“ ist eine gleich auf mehreren Ebenen im Wortsinn packende Geschichte: Ihr Autor fasziniert, das lange Unveröffentlichtsein des Romans und dessen Wiederentdeckung – haben Sie auch deshalb den Stoff ausgewählt?

Ich war anfangs skeptisch, weil ich ein bestimmtes Bild von Camus hatte: der Existenzialist, der Philosoph, der streitbare Freund von Sartre. „Der erste Mensch“ aber bezieht sich auf die Kindheit von Camus, ist dicht dran an ihm. Er wollte sich damals neu erfinden, den Erzähler in sich entdecken - dafür ist es literaturgeschichtlich ein profundes Mittel, sich auf die eigene Biografie zu besinnen. Bei ihm war es die Vatersuche und die Suche nach der Kindheit. Daraus ist dieses leider fragmentarisch gebliebene Werk entstanden, das nach der Veröffentlichung gefeiert wurde. Fachleute haben gesagt, man müsse vor dem Hintergrund dieser erzählerischen Qualitäten das Werk von Camus noch mal neu betrachten.

Joachim Król wird begleitet von fünf Musikern. Foto: Hellhake/Sagas

„Der 1. Mensch“ ist ein unfertiges Romanfragment – 144 Seiten, die Camus hätte überarbeiten wollen, wenn ein Autounfall nicht dazwischen gekommen wäre. Was macht dennoch den besonderen Reiz des Werkes aus, das als Buch „ohne Hintersinn, ohne Handlung, ohne Ziel“ beschrieben wird?

Ich denke, dass sich unsere Gesellschaft und unsere ganze Kultur gerade grundlegend verändert. Wahrscheinlich ein ganz normaler Vorgang. Wir folgen dem technischen Fortschritt. Wenn ein junger Mensch auf eine App drückt und es tut sich eine Welt auf, dann ist das auch eine Art Entdeckung. Der Umgang mit diesen technischen Werkzeugen vermittelt permanent ein Gefühl von Erfolgserlebnis und Befriedigung ohne nachhaltig zu sein. Das wird Folgen für das Lernverhalten haben. Zehn Minuten „doodle-jump“ - 20.000 Erfolgserlebnisse. Die Fähigkeit aber, beim Lernen Frustrationen zu überwinden, durch Hartnäckigkeit und Wiederholung, das geht möglicherweise verloren. Camus schreibt von seinem „ungeheuren Lebenshunger, danach trachtend, diese Welt, die ich nicht kannte, zu verstehen, kennenzulernen, mir anzueignen - und die ich mir tatsächlich aneignete.“

Was erwartet die Besucher – eine auf welche Weise ungewöhnliche Lesung?

Es handelt sich um keine Lesung im klassischen Sinne. Dezente Projektionen gestalten den Bühnenhintergrund. Der Produzent Martin Mühleis hat das alles inszeniert und eingerichtet. Ich werde von fünf hervorragenden Musikern des „orchestre du soleil“ begleitet, es gibt eine für die Lesung spezielle Musikzusammenstellung, gespielt auf afrikanisch-arabischen Instrumenten, Motive für Armut, Verlassenheit, Aufbruch. Wiederkehrende Elemente der Musik. Und ich folge mit dem Text der Musik. Mal mehr, mal weniger akzentuiert. Ein Zusammenspiel. Schauspielerei ohne Musikalität geht nicht. Ich glaube, wenn die Musikalität auf der Bühne stimmt, ist der Zuschauer viel besser in der Lage, dem Geschehen, oder wie in unserem Fall, dem Erzählten zu folgen. Wenn es uns gelingt, die Leute eineinhalb Stunden zu fesseln, und sie dazu bringen, nicht mir, sondern ihm, Camus, zuzuhören, dann bietet das jedem Zuschauer eine Möglichkeit, mitzugehen. Es ist mit selten passiert, dass ich im Anschluss an Vorstellungen so lebhafte Gespräche geführt habe und viele der Zuschauer meinen, noch nie so persönlich angesprochen worden zu sein.

Worin sehen Sie dessen besondere Aktualität?

Es führt kein Weg daran vorbei, immer wieder zu sagen, dass der Schlüssel für die Lösung vieler Probleme, die wir heute haben, in der Investition in Bildung liegt. Mich emotionalisieren diese Momente auf der Bühne. Darum ist für mich jeder Abend neu und lebendig. Wenn ich diese einfachen Sätze lese und mir vergegenwärtige, was für eine Dimension die Schule, das Lernen, das Lesen für diesen Jungen hatte, den es wirklich gegeben hat, der zu diesem Mann geworden ist: Wer den Wert von Bildung nicht begreift, der begreift gar nichts. Ein unverzichtbares Mittel, den Herausforderungen der Völkerwanderungen zu begegnen ist es, in Bildung zu investieren. Auf allen Ebenen. Sonst fliegt uns in 20 Jahren unsere Gesellschaft um die Ohren.

Haben Sie – vielleicht auch erst durch diese Arbeit – Kontakt zu Analphabeten bekommen und deren Lebens- und Leidensumständen in unserer von Buchstaben geprägten Welt?

Ich hab’ eine Lehrerin zu Hause, ich weiß, wovon ich rede. Dass etwas geschehen muss, ist ja inzwischen jedem klar, wie viel Zeit geht gestandenen Pädagogen zum Beispiel durch Verwaltungsarbeiten und Organisatorisches verloren. Warum gibt es kein Schulmanagement, das ausschließlich für solche Aufgaben zuständig ist, während sich Lehrerinnen und Lehrer um ihren pädagogischen Auftrag kümmern?

Welche Position nehmen Sie persönlich ein, wenn es um Migranten und Flüchtlinge geht?

Bei aller Aktualität, was die Frage der Wichtigkeit von Bildung angeht, finde ich besonders berührend wenn Camus erzählt, wie er als Kind die bürgerliche Seite der Gesellschaft kennengelernt hat. Da gibt es Fotoalben, Andenken auf dem Dachboden, Verwandtschaft in Frankreich. „Bei uns dagegen war jedes Kind, das bei uns auf die Welt kommt, der erste Mensch“. Kinder ohne Vergangenheit. Weil es diese Referenz nicht gibt. Es gibt nicht dokumentierte Vergangenheit, es gibt nicht dieses Eigentum. Ich musste damals, als wir unseren Abend entwickelt haben, ständig an die Menschen denken, die uns in der Folge der Flüchtlingswelle erreicht haben. Menschen, denen nichts mehr geblieben war, außer dem, was sie tragen konnten. Die sich in kein Verhältnis zu uns setzen konnten. Schlimmer als die materielle Armut, ist wahrscheinlich die Auslöschung der Biografie. Sie hatten nicht einmal mehr eine Fotografie von ihrem Haus, und das Haus selbst gab es auch nicht mehr. Natürlich haben wir damals darüber diskutiert, was wir damit eigentlich wollen, was das für eine Wirkung haben wird. Das ist ein ganz besonderer Aspekt.

Erzählt wird die Lebensgeschichte des Sohnes einer Analphabetin auf dem Weg zum Literaturnobelpreisträger – da gibt es Parallelen zwischen Ihnen als Bergmannssohn, der zum erfolgreichem Schauspieler wird?

Mein Vater war Bergarbeiter, meine Mutter Hausfrau, wie es damals so üblich war. Wir wohnten in einer Bergarbeitersiedlung. Aber selbst dort gab es zwischen den sogenannten Angestellten und den Arbeitern sogar eine gewisse räumliche Trennung. Und im Grunde besuchten höchstens Kinder aus dem Angestelltenmillieu das Gymnasium. Ich will jetzt nicht einen Bergarbeiterhaushalt der 60er Jahre mit einem Analphabetenhaushalt im Algerien der 20er Jahre vergleichen – aber diese Situation, in der der Lehrer beschließt, in diesen armen Frauenhaushalt zu gehen, um die Empfehlung auszusprechen, dass der Junge aufs Gymnasium soll – die hat es bei mir genau so gegeben. Irgendwann klingelt es, wir sitzen am Abendbrottisch und mein Lehrer steht vor der Tür und hat genau dieses Gespräch mit meinem Vater gesucht, um ihn davon zu überzeugen, dass ich aufs Gymnasium soll. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das zu diesem Zeitpunkt von allein durchgesetzt hätten. Da war die Stimme des Lehrers einfach lebensentscheidend für mich. Wie Camus dann beschreibt, wie er in diesen völlig anderen großbürgerlichen Kosmos eindringt – diese Empfindungen habe ich auch gehabt. Wir waren Exoten als Arbeiterkinder auf dem Gymnasium.

Erinnern Sie sich an ihr erstes (Lieblings-)Buch? Die Lektüre welchen Buches würden Sie empfehlen, um einen Zugang zur Literatur zu finden?

Eigentlich kann man nur empfehlen neugierig zu sein. Jeder Leser ist anders. Zwei Zitate aus dem Stück: „Wir wussten nichts – und wollten alles wissen!“. Ein guter Ansatz. Und: „Der Zufall ist nicht das schlechteste in Sachen Kultur.“ Einfach mal anfangen.

